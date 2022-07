Pepsi gagne beaucoup d’argent sur de plus petites portions

New York

CNN Affaires

—



La plus grande tendance en matière de collations est quelque chose de petit : les sacs de croustilles et les sodas deviennent mini.

PepsiCo connaît une “énorme croissance [in] snacks “petit format”, ainsi que pour les mini-boîtes de ses produits à sucre complet, a déclaré mardi le PDG Ramon Laguarta lors d’un appel aux résultats.

La raison? “Contrôle des portions”, a déclaré Laguarta.

PepsiCo (PEP) a réduit le sucre et les gras trans dans son portefeuille pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé. Il voit la demande de petits emballages comme faisant partie de la tendance à manger sainement.

Les collations et les boissons à faible teneur en matières grasses et à faible teneur en calories sont certainement aussi populaires – les ventes de boissons sans sucre augmentent trois fois plus vite que les boissons entièrement sucrées, et les collations cuites ou « sautées » augmentent également plus rapidement que les collations frites, a déclaré Laguarta.

Mais parfois, vous voulez juste quelque chose de sucré, salé ou gras, mais avec modération. C’est là qu’interviennent les petites tailles.

Au-delà du contrôle des portions, proposer différentes tailles d’emballage est également un moyen stratégique pour des entreprises comme PepsiCo d’attirer un large éventail de clients à travers ses nombreuses marques de collations et de boissons. Avec une grande variété de tailles, il y en a pour presque tout le monde, des chefs de famille nombreuse aux acheteurs impulsifs dans les stations-service en passant par les parents qui préparent les repas scolaires des enfants tous les matins.

“Il devient de plus en plus évident que les emballages plus petits sont vraiment importants”, pour les entreprises qui tentent d’attirer davantage de clients, a déclaré Duane Stanford, rédacteur en chef de Beverage Digest. “Si vous le faites correctement, c’est définitivement une victoire.”

Il y a un autre avantage pour l’entreprise : lorsque les clients achètent de plus petites tailles, ils dépensent généralement plus par once par rapport à une version plus grande de la collation ou de la boisson, parfois beaucoup plus. Et à mesure que les gens reprennent leurs habitudes d’avant la pandémie, certains privilégient les collations et les sodas qui peuvent être consommés sur le pouce, quel que soit leur coût relativement plus élevé.

«Après la pandémie, les gens ont retrouvé des horaires chargés et choisissent de plus en plus des options pratiques qui correspondent à leur mode de vie, y compris des produits à emporter qui peuvent facilement être transportés», a déclaré Claire Lancaster, responsable de la nourriture et des boissons chez WGSN, un société de prévision des tendances.

La demande pour des articles plus petits pourrait également être due à plus de collations en général, a-t-elle noté, ajoutant que les gens se tournent vers “les collations toute la journée plutôt que d’avoir trois repas assis”.

Et tandis que les consommateurs en ont plus pour leur argent par once avec de plus grandes tailles d’un article, ils dépensent toujours plus d’argent. Cela pourrait ne pas être réalisable pour tous les acheteurs, d’autant plus que l’inflation monte en flèche.

Ainsi, les personnes au budget serré peuvent faire des folies sur une petite collation, même si elles ne peuvent pas se permettre d’acheter un plus gros paquet. Et comme prix augmenter, “les consommateurs échangent contre des options qui sont dans le budget”, a déclaré Lancaster.

Laguarta a souligné une variété de tailles et de prix d’emballages comme méthode pour garder les consommateurs dans le giron et stimuler les ventes.

Les clients qui ne peuvent se permettre qu’une petite collation aujourd’hui pourraient devenir les clients fidèles de demain, a convenu Stanford, car les entreprises espèrent qu’ils “s’en tiendront [their] produit ou même passer à des versions plus chères.