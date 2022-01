Pepsi dans la soupe au milieu de la rangée d’avortements au Texas. Mais les appels au boycott ne sont pas nouveaux pour la marque

BuzzCut est la nouvelle série de News18 où nous décomposons une tendance récente sur Internet et plongeons profondément dans la culture Internet pour comprendre pourquoi elle fait sensation sur Internet.

L’année dernière, l’État américain du Texas a adopté une loi interdisant l’avortement après que le fœtus est dans la sixième semaine de grossesse alors que, normalement, dans la plupart des cas de grossesse, le rythme cardiaque devient détectable. Les militants pro-choix s’y sont opposés avec véhémence, affirmant que la loi donne un ultimatum aux femmes alors que, dans la plupart des cas, elles n’ont même pas une idée de leur grossesse à ce stade. La loi, également appelée SB Act (Senate Bill), Heartbeat Act, défie le précédent créé par la Cour suprême des États-Unis qui dit que l’avortement est autorisé avant la viabilité fœtale, ce qui se produit généralement entre 22 et 24 semaines de grossesse.

Mais qu’est-ce que Pepsi a à voir avec ça ?

POURQUOI PEPSI FAIT-IL FACE À IRE ONLINE ?

La société de collations et de boissons s’est retrouvée la cible de la colère des médias sociaux et des menaces de boycott de partout aux États-Unis après que le nom de l’entreprise a été trouvé dans un rapport mentionnant les principaux dons d’entreprise faits aux partis politiques. Le rapport du bulletin d’information Popular Information incluait PepsiCo parmi les donateurs qui ont donné 15 000 $ au Parti républicain du Texas après que le projet de loi interdisant les avortements a été présenté et signé comme loi dans l’État.

Le rapport indique que Pepsi a continué à faire des dons au Texas GOP après l’introduction du « projet de loi sur les battements de cœur », même s’ils ont continué à promouvoir un message visant à « autonomiser les femmes sur le lieu de travail, le marché et la communauté », a rapporté Newsweek.

LES ÉCRIVAINS ET LES POLITICIENS SE JOIGNENT À

Le hashtag #BoycottPepsi a commencé à devenir une tendance sur Twitter aux États-Unis après la parution du rapport, avec de nombreux visages importants qui ont également soutenu le boycott de la marque de boissons gazeuses. L’écrivain E Jean Carroll a tweeté : « Besoin d’UNE AUTRE raison d’arrêter de boire du Pepsi ? @PepsiCo a envoyé un gros chèque aux législateurs du GOP qui ont fait adopter le TEXAS ABORTION BILL. »

Besoin d’UNE AUTRE raison d’arrêter de boire du Pepsi ?@PepsiCo a envoyé un gros chèque aux législateurs du GOP qui ont fait adopter le TEXAS ABORTION BILL.— E. Jean Carroll (@ejeancarroll) 24 janvier 2022

Alors @Pepsi défend maintenant le don de plusieurs milliers de dollars à Texas GQP. Puisqu’ils sont contre les droits des femmes, je suis contre eux. Boycott.— Ricky Davila (@TheRickyDavila) 26 janvier 2022

Mince @pepsi. Je viens d’acheter 4 de vos 6 packs en solde. Et voilà, vous soutenez les républicains du Texas. Voilà pour le soutien des droits des femmes et des citoyens du Texas. Merde— WhatyMcWhat? (@McWhaty) 28 janvier 2022

Totalement d’accord, Pepsi et d’autres sociétés. Les Américains doivent envoyer des messages aux contributeurs et aux élus, le vote et les boycotts enverront des messages clairs. — Mary Martin Blackmon (@MaryBla62964006) 26 janvier 2022

Melanie D’Arrigo, une démocrate candidate au Congrès de New York, l’a également expliqué dans un tweet : « Encore une fois, plus fort, pour les gens à l’arrière : les entreprises ne sont pas des personnes et elles ne sont pas nos amies. Rien de ce qui a jamais fait avancer nos droits ou aidé les familles de travailleurs n’a commencé avec un lobbyiste d’entreprise qui a fait un chèque. #BoycottezPepsi. »

Nouveau défi Pepsi : ne faites pas de don aux politiciens anti-choix qui demandent des interdictions draconiennes d’avortement. #BoycottPepsi— Mélanie D’Arrigo pour NY3 (@DarrigoMelanie) 25 janvier 2022

QUE DIT PEPSI ?

Pepsi, cependant, a précisé que le moment du don avait semé la confusion. The Independent a cité un porte-parole disant : « Pendant les années d’élection présidentielle, PepsiCo a généralement fait des dons pour soutenir les conventions démocrate et républicaine dans plusieurs États. À l’été 2020, nous avons fait un don aux partis démocrate et républicain du Texas pour soutenir ces conventions d’État », a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a ajouté qu’en raison du fait que le chèque n’avait été traité qu’en août de l’année dernière, le don n’avait pas été enregistré avant cela. Ils ont également déclaré qu’aucun don au parti politique de l’État du Texas n’avait été fait depuis 2020 et ont qualifié de faux tout rapport le disant.

PAS LA PREMIÈRE FOIS

Ce n’est cependant pas la première fois que le géant des boissons fait face à des boycotts d’États ou de pays. Plus près de chez elle en Inde, la marque s’est retrouvée en difficulté au début des années 2000 lorsque le Kerala, dans le Tamil Nadu, a décidé d’interdire la vente de Pepsi et de Coca-Cola dans les écoles et les collèges après que des rapports aient indiqué que de nombreux échantillons de boissons vendues par les sociétés de boissons avaient été trouvés. contenant des pesticides.

« Il existe de nombreux rapports qui prouvent que ces boissons contiennent certains ingrédients nocifs pour le corps humain », avait déclaré le Kerala CM VS Achuthanandan de l’époque.

Le Centre pour la science et l’environnement de New Delhi avait alors déclaré avoir trouvé des résidus de pesticides dans des échantillons de Pepsi et de Coca-Cola qui étaient plusieurs crans au-dessus des limites fixées par les autorités réglementaires indiennes.

Le centre avait déclaré que des tests sur 57 échantillons prélevés sur 11 marques de boissons gazeuses fabriquées par Coca-Cola India et PepsiCo India avaient révélé qu’ils contenaient un “ cocktail de 3 à 5 pesticides différents » qui semble avoir pénétré dans les boissons par les eaux souterraines utilisées dans la fabrication eux, avait dit un reportage d’Al Jazeera.

Suite à l’interdiction par les États du sud, 5 à 6 autres États indiens avaient également temporairement interdit la vente des boissons.

En 2017, les commerçants du Tamil Nadu avaient de nouveau cherché à interdire la vente de Pepsi et de Coca-Cola et prôné les produits locaux. Les deux principales associations commerciales de l’État avaient allégué que les sociétés de boissons gazeuses prélevaient trop d’eau dans les rivières, ce qui obligeait les agriculteurs à lutter pour irriguer leurs terres.

La même année, le géant des boissons a également dû annuler une publicité mettant en vedette le mannequin Kendall Jenner après avoir été accusé de banaliser les mouvements de protestation. La publicité montrait Jenner s’éloignant d’un tournage de mannequin pour rejoindre une foule de jeunes manifestants. Le groupe applaudit après que le premier ait donné une canette de Pepsi à un flic qui boit de la canette.

Pepsi avait publié une déclaration dans laquelle il disait : « Pepsi essayait de projeter un message mondial d’unité, de paix et de compréhension. De toute évidence, nous avons raté le coche et nous nous en excusons.

