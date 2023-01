Peppy lève 45 millions de dollars pour son expansion aux États-Unis et davantage de financements pour la santé numérique

basé au Royaume-Uni Peppy a levé un tour de table de série B de 45 millions de dollars dirigé par AlbionV pour se développer sur le marché américain.

Fondée en 2018, Peppy propose des services de santé liés au genre par l’intermédiaire d’employeurs, notamment des soins pour la ménopause, la grossesse, la fertilité, la parentalité précoce et les problèmes de santé des hommes. L’entreprise a levé un 6,6 millions de livres sterling de série A en 2021.

En plus de l’expansion aux États-Unis, Peppy utilisera cette augmentation pour se développer au Royaume-Uni, investir dans le développement de produits, améliorer sa technologie et faire progresser ses services d’assistance aux utilisateurs et aux clients.

“Ce voyage ne fait que commencer aux États-Unis. La prise de conscience de la ménopause aux États-Unis commence à croître, mais cela peut encore souvent être un sujet tabou. Nous sommes honorés de savoir que Peppy fera partie d’un mouvement de santé américain qui apporte les problèmes de soutien spécifiques au genre comme la ménopause au premier plan – tout comme nous l’avons fait au Royaume-Uni », a écrit le co-PDG et cofondateur de Peppy, Mridula Pore, dans un communiqué.

La clinique de soins de maternité Oula a annoncé qu’elle avait levé 19,1 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été mené par 8VC avec la participation d’investisseurs existants, notamment Metrodora, le Female Founders Fund, le Collaborative Fund et Alumni Ventures. La série A porte son financement total à 22,3 millions de dollars. Oula a annoncé sa levée de semences en 2020.

La startup possède actuellement deux cliniques à New York. Il utilisera le financement pour faire progresser ses soins de grossesse, étendre ses capacités d’échographie et ajouter des groupes de soutien pour les parents.

“Chez Oula, nous nous efforçons d’offrir une excellente expérience et d’excellents résultats à nos patients. Cela signifie écouter et prendre leurs préoccupations au sérieux, donner la priorité à la santé mentale et physique, aborder ce travail dans une optique d’équité et d’inclusivité, embaucher divers et un personnel culturellement compétent, fournissant des soins tenant compte des traumatismes, soulignant l’importance des soins post-partum et donnant aux patientes les moyens de se défendre”, a déclaré Adrianne Nickerson, cofondatrice et PDG d’Oula, dans un communiqué.

La startup de fertilité masculine Posterity Health a récolté 7,5 millions de dollars lors d’un tour de table dirigé par Distributed Ventures avec la participation de FCA Venture Partners et WVV Capital.

L’entreprise propose des visites virtuelles, des diagnostics à domicile et des consultations en personne sur la fertilité masculine.

“Le réseau étendu de Posterity Health doublera le nombre d’urologues de la reproduction utilisant la plateforme et fournira un accès facile aux soins en personne si nécessaire”, a déclaré Pam Pure, PDG de Posterity Health, dans un communiqué.

Société d’IA pour la santé Ferrum Health a levé 6 millions de dollars lors d’un cycle de financement mené par Urban Innovation Fund, Cercano Management et Singtel Innov8.

L’entreprise a levé un 9 millions de dollars d’amorçage en 2020. Il prévoit d’utiliser le capital pour développer sa plate-forme d’IA d’entreprise, qui vise à analyser les données médicales et à fournir des informations sur les soins aux patients.