Pepperdine Graziadio Business School, les entreprises les plus finançables de 2023

Félicitations au 2023 Pepperdine Graziadio Business School’s Most Fundable Companies® présentée par la Singleton Foundation for Financial Literacy & Entrepreneurship. Au cours de notre sixième année, plus de 3 000 startups américaines en démarrage provenant des 50 États se sont battues pour une place sur la liste. Les 17 gagnants méritent d’être sérieusement pris en considération par les investisseurs sur la base de plusieurs variables, notamment les projections financières, les opportunités de marché, la propriété intellectuelle, l’avantage concurrentiel et l’expertise en gestion d’équipe. Servant de ressource gratuite pour les startups cherchant à trouver des capitaux et à accélérer l’innovation dans tous les secteurs et communautés, notre programme sensibilise les fondateurs à la diligence des investisseurs et fournit des évaluations commerciales critiques. Chez Pepperdine Graziadio, nous pensons que développer des leaders motivés par un objectif implique de connecter les entreprises en phase de démarrage avec les ressources nécessaires pour avoir un impact positif sur le marché des affaires. Soutenir les aspirants entrepreneurs est au cœur de la mission de Graziadio, et notre évaluation des entreprises les plus finançables fournit des informations précieuses sur la façon dont les entreprises apparaîtront aux principaux investisseurs, générant ainsi des résultats bénéfiques pour toutes les parties prenantes.

Le concours des entreprises les plus finançables 2024 est désormais ouvert.

Les entreprises les plus finançables pour 2023 sont :

PLATINE

AGED (génomes actifs exprimés) Diagnostics Corp.

Fondateurs : Rachel Zayas

Emplacement: Bethesda, MD

Industrie: Biotechnologie

agediagnostics.com

AGED Diagnostics développe le premier test sanguin précis pour la stéatose hépatique afin de faciliter la détection précoce, l’intervention et l’amélioration des résultats.

Valqari, LLC

Fondateurs : Ryan Walsh

Emplacement: Lombard, Illinois

Industrie: Technologie logicielle des drones

valqari.com

Valqari mène la révolution de la livraison par drone avec notre solution de bout en bout sécurisée et entièrement automatisée. Propulsé par un logiciel agnostique compatible avec l’IA, offrant une personnalisation et une mise à l’échelle pour des fonctionnalités avancées.

ViCardia Therapeutics, Inc.

Fondateurs : Michael Kokesh, Dr Ahvie Herskowitz, Dr Thilo Bayrhoffer, John Callaghan

Emplacement: San Francisco, Californie

Industrie: Biotechnologie

vicardia.com

Le GP-531 de ViCardia est un traitement de première classe contre l’insuffisance cardiaque aiguë, l’épidémie cardiovasculaire du 21St siècle. Le GP-531 améliore la durée de vie pour atteindre une durée de vie optimale.

OR

AllSides Technologies, Inc.

Fondateurs : John Gable, Joan Blades, Scott McDonald

Emplacement: San Francisco, Californie

Industrie: Technologie logicielle

allsides.com

AllSides combat une crise mondiale de crédibilité en s’attaquant aux préjugés médiatiques, à la désinformation et aux divisions sociales, en relançant les médias d’information, les écoles, les lieux de travail, les organisations et les sociétés démocratiques du monde entier.

Franklin Junction, Inc.

Fondateurs : Rishi Nigam

Emplacement: Atlanta, Géorgie

Industrie: Technologie logicielle

franklinjunction.com

Franklin Junction est une plate-forme technologique de commerce électronique unifiée destinée aux restaurants qui leur permet de débloquer des revenus supplémentaires à forte marge en moins de 30 jours.

Créer de l’espace (Zetta, Inc.)

Fondateurs : Keely Cat-Wells

Emplacement: Los Angeles, CA

Industrie: Technologie logicielle

making-space.com

Making Space est une plateforme d’acquisition de talents et d’expérience d’apprentissage qui propose une éducation accessible, préqualifie les talents et aide les entreprises à accéder aux talents sous-représentés grâce à des profils basés sur des données.

NuvOx Pharma, LLC

Fondateurs : Evan Unger, Jennifer Johnson

Emplacement: Tucson, Arizona

Industrie: Biotechnologie

nuvoxpharma.com

L’hypoxie, le manque d’oxygène, entraîne la mort et la morbidité. Après une simple injection IV, NanO2MT rétablit en toute sécurité les niveaux d’oxygène. NuvOx Pharma mène des essais cliniques avancés exploitant un financement non dilutif.

SeeMedX, Inc.

Fondateurs : Deborah Simpson, Dr Kevin Ferguson, Dr Marc O’Griofa

Emplacement: Sacramento, Californie

Industrie: Technologie médicale

semblaitx.com

La technologie de SeeMedX permet de détecter l’insuffisance cardiaque 72 heures à l’avance. Nous remplaçons les chirurgies dangereuses et coûteuses par une analyse non invasive sûre de 5 minutes.

ARGENT

Alyve Médical, Inc.

Fondateurs : Yvonne Bokelman, Matteo Mantovani, John Winslow

Emplacement: Denver, Colorado

Industrie: Biotechnologie

alyvemedical.com

Les technologies pionnières d’Alyve Medical transforment les soins et la réadaptation musculo-squelettiques à l’aide de capteurs avancés, d’algorithmes exclusifs et de biofeedback, révolutionnant le traitement pour des mouvements et des résultats optimaux.

Sauvegarde des données, Inc.

Fondateurs : Sudhir Sahu

Emplacement: Santa Clara, Californie

Industrie: Technologie logicielle

datasafeguard.ai

Data Safeguard aide les entreprises à respecter la conformité en matière de confidentialité des données et à prévenir les pertes financières liées à la fraude synthétique.

iCover, LLC

Fondateurs : Hari Srinivasan, Nicole Mwesigwa

Emplacement: Chesterfield, Missouri

Industrie: Technologie logicielle

icoverinsure.com

iCover a créé le meilleur expérience d’achat d’assurance-vie en concevant l’application électronique la plus rapide du marché, alimentée par l’IA et la souscription algorithmique.

Prêt. Ensemble. Nourriture! (Prollergy Corp.)

Fondateurs : Daniel Zakowski, Katie Marks-Cogan, Andrew Leitner

Emplacement: Sherman Oaks, Californie

Industrie: Les produits de consommation

readysetfood.com

Prêt. Ensemble. Nourriture! a créé un système guidé breveté pour faciliter le suivi des directives médicales de prévention des allergies alimentaires et donner aux bébés les meilleures chances de vivre sans allergies alimentaires.

RemotelyMe (Aretanium Executive Group, Inc.)

Fondateurs : Bill Reed, Steve Doolittle, Tony Stewart

Emplacement: Chula Vista, Californie

Industrie: Technologie logicielle

à distanceme.com

RemotelyMe résout un problème de main-d’œuvre de 9 000 milliards de dollars grâce à l’IA générative, aux neurosciences visuelles et à une application LinkedIn ChatGPT. Nous avons une équipe chevronnée, des clients, des revenus et des conseillers de premier ordre du conseil d’administration CxO.

BRONZE

Novuson Surgical, Inc.

Fondateurs : Stuart Mitchell

Emplacement: Bothell, Washington

Industrie: Biotechnologie

novuson.com

Novuson ouvre la voie à des chirurgies plus sûres avec les premiers instruments chirurgicaux à ultrasons thérapeutiques directs au monde pour les spécialités chirurgicales mini-invasives, robotiques et autres.

OneFul Santé, Inc.

Fondateurs : Edison Hudson, Danny Barnes

Emplacement: Durham, Caroline du Nord

Industrie: Médicaments

unique.santé

La robotique brevetée de OneFul Health fabrique des « polypilles » personnalisées combinant de trois à sept produits pharmaceutiques approuvés par la FDA dans une seule capsule ou un seul sachet correspondant aux prescriptions d’un médecin, optimisées pour votre génomique.

Opus Médical Thérapies, LLC

Fondateurs : Jaime Sarabia, Dr Vivek Rajagopal, Yen Liao

Emplacement: Smyrne, Géorgie

Industrie: Biotechnologie

opus-medical.com

Opus Medical Therapies vise à développer un système de remplacement des valvules mitrales et tricuspides par cathéter sûr, simple et novateur.

WedFun, Inc.

Fondateurs : Marc Conneely, Patrick Whitfield, Simon Whitington

Emplacement: Manhattan Beach, Californie

Industrie: Médias et commerce électronique

wedfun.com

WedFun est une plateforme de planification de mariage axée sur la mode et la beauté et une chaîne de streaming WedFun combinées de manière unique dans la même application par l’équipe qui a créé MTV.

Notre méthodologie

Toutes les soumissions de startup génèrent des commentaires objectifs et personnalisés grâce à notre système de notation pour améliorer la préparation au financement. Environ 100 entreprises se qualifient pour les demi-finales et effectuent une évaluation qualitative plus approfondie afin d’affiner et de vérifier davantage les scores. Au cours des étapes finales, un comité d’examen interroge et sélectionne les gagnants. Consultez tous les gagnants et demi-finalistes de la liste sur notre site web.

Commanditaires en vedette

Commanditaires

Avertissements : La liste des sociétés les plus finançables de Pepperdine ne représente pas une offre de vente de titres. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une approbation d’un produit ou d’un service particulier. Pepperdine University n’est pas un courtier et ne fournit pas de services fournis par un courtier, y compris, mais sans s’y limiter, des conseils financiers ou d’investissement.