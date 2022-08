Peppa Pig Group Grooving à ‘Kala Chashma’ a Twitter à la recherche d’explications

Peppa Pig(s) dansant sur Sidharth Malhotra et Kala Chashma de Katrina Kaif n’est pas un crossover que tout le monde a peut-être vu venir, mais cela s’est déjà produit sur Internet. Une vidéo TikTok partagée sur Twitter montre quatre personnes en costume de Peppa faisant les mouvements de Kala Chashma dans ce qui semble être une sorte de fête pour enfants. Résumant l’imprévisibilité de tout cela, l’utilisateur de Twitter @Kav_kaushik a écrit: “J’espère vraiment que c’est le pipeline d’évolution du crabe des mèmes. tous les algorithmes convergent finalement vers une troupe de danse bollywood peppa pig.

J’espère vraiment que c’est le pipeline d’évolution du crabe des mèmes. tous les algorithmes convergent enfin vers une troupe de danse bollywood peppa pig pic.twitter.com/H3GJAtVoJ6 – kav (@Kav_Kaushik) 21 août 2022

Comment puis-je me faire tatouer ça sur le front ? https://t.co/Pa9rawrGGH – Ligma (@essaki_25) 23 août 2022

je fais ça au mariage d’un ami c’est mon seul désir dans la vie https://t.co/aS91EbgvIp – Sarah (@saatveenpari) 23 août 2022

Quelqu’un nous doit sûrement à tous une explication. https://t.co/KMlC9WO5ka — Nirdiganta (@SevenDeviled) 23 août 2022

Nous avons atteint le pic d’internet https://t.co/WNjm0KYl2X – Adan Muhammad (@AdanMuhammad_) 22 août 2022

c’est la seule version acceptable de cette tendance !!! https://t.co/HnAGfL77G8 — ani (@maha_ranis) 22 août 2022

Tellement bon de voir des lieux de voyage “kaala chashma” https://t.co/Kmvcp2mHPN – Shubham Shrivastava (@Walkingmiless) 22 août 2022

Dernièrement, Kala Chashma a fait un retour sur Internet, et de manière sans précédent. Par exemple, Ishan Kishan a pris la parole et l’a possédé alors que les célébrations dans le vestiaire indien devenaient folles après que l’équipe dirigée par KL Rahul ait battu le Zimbabwe 3-0 dans la série ODI lundi. Peu de temps après, une vidéo de Team India secouant une jambe à Kala Chashma a été publiée sur les réseaux sociaux.

Auparavant, les Norvégiens dansaient sur les rythmes de Kala Chashma. De plus, Demi Lovato et Jimmy Fallon secouant une jambe à la chanson ont impressionné Internet. La musicienne qui est récemment apparue dans The Tonight Show de Fallon pour promouvoir son prochain album a également été vue en train de jouer à des jeux, de livrer une interprétation musicale de Substance et de célébrer son prochain anniversaire. L’émission de chat populaire s’est également tournée vers les médias sociaux pour donner aux fans un aperçu de l’émission de danse impromptue de l’hôte et de Lovato, cependant, c’est la piste desi qui a volé toute la vedette, laissant les fans indiens complètement ravis.

