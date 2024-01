Pépinière Ried-Brig / COMAMALA ISMAIL

© Adrien Barakat

Description textuelle fournie par les architectes. Ried-Brig est un petit village situé le long de la route qui relie, par le col du Simplon, le canton du Valais en Suisse à l’Italie. Son petit et pittoresque centre-ville historique a été circonscrit au cours des dernières décennies par une expansion urbaine naturelle. Même si elle a conservé son attrait, elle a perdu sa centralité et son importance. Le site du projet est situé à l’entrée de ce centre-ville historique et comprend les locaux de l’école du village, un parking et un bâtiment sportif. Tous ces éléments sont dispersés sur la géographie existante et sont le résultat d’interventions successives au fil des années, aboutissant à un espace sans ordre ni identité claire. Le projet cherchait à résoudre ces problèmes grâce à des interventions ponctuelles diffusées à travers le site créant une nouvelle identité urbaine pour Ried-Brig.

Plan

Le projet envisage un nouveau cadre urbain basé sur une « Nouvelle Place du Village ». À partir de là, une série de sentiers emmène l’utilisateur à travers une séquence de différents niveaux organisant chaque partie du projet : la Maison communautaire, l’extension de l’école et la crèche. Chacun de ces bâtiments possède une expression architecturale singulière, signe de leur corrélation directe avec les constructions et installations sportives existantes. La première partie de cette triple mission, la Pépinière, se situe dans le secteur supérieur de la parcelle à l’est. Son emplacement permet de conserver une distance bien ajustée avec le reste du complexe scolaire.

La structure fonctionne comme un pivot, résolvant le coin de rue et le rapport direct avec l’installation sportive voisine. Le bâtiment profite de la forte pente du terrain pour créer deux niveaux de sol. L’une vers la rue avec son entrée publique et le restaurant scolaire, l’autre renfermant deux salles de maternelle face aux alpages. Diviser le programme en deux étages différents était également une manière élégante de trier les aspects de sécurité liés à ce type d’établissement d’enseignement.

Sur la façade sud, à la géométrie ludique, se détachent deux grandes fenêtres soulignant le lien visuel et spatial de la crèche avec l’étonnant paysage environnant des Alpes suisses. La façade nord se compose d’une porte-fenêtre qui s’étend sur toute la longueur de la crèche, permettant une connexion facile et naturelle entre les salles de classe et la cour de récréation. Fermant le bâtiment, un pignon à un seul pan accueille un système d’énergie solaire sur le toit. L’utilisation du béton pour les façades extérieures était un choix logique. À 900 m d’altitude, la neige est un élément à prendre en compte lors du choix des matériaux de construction. Contrairement à l’aspect extérieur, l’intérieur est tout en bois, apportant un peu de confort et de convivialité aux enfants.