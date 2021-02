Pepe, Willian, Odegaard 8/10 alors qu’Arsenal se bat à Leicester

Arsenal est revenu d’un but pour gagner 3-1 contre Leicester City avec une performance impressionnante au King Power Stadium.

Youri Tielemans a donné l’avantage à Leicester après seulement six minutes, mais les visiteurs ont bien récupéré et ont pris le contrôle du match.

David Luiz a ramené les Gunners au niveau des Gunners en rentrant chez lui sur le coup franc de Willian avant qu’Alexandre Lacazette ne les mette en tête. Il s’est converti du point de penalty après que le VAR eut jugé que Wilfred Ndidi avait bloqué le tir de Nicolas Pepe avec son bras.

Pepe lui-même s’est ensuite assuré de la victoire lorsqu’il a tapé à la maison de près après que la balle traversante de Willian ait dévié sur son chemin.

La victoire voit Arsenal grimper à la neuvième place et ils ont maintenant West Ham United dans leur ligne de mire à la quatrième place, tandis que Leicester est troisième.

Positifs

Une fois de plus, les hommes de Mikel Arteta ont fait preuve d’une grande détermination. Tout comme en milieu de semaine contre Benfica en Ligue Europa, Arsenal a fait preuve d’un bon caractère et a bien récupéré après avoir pris du retard. Les Gunners ont souvent été critiqués pour avoir un ventre mou, mais ils ont non seulement survécu à cette peur précoce, ils l’ont surmontée pour dominer.

Négatifs

La blessure d’Emile Smith Rowe sera une préoccupation. Arteta a mis plusieurs joueurs au repos dans ce jeu, mais pas Smith Rowe, qui a récemment semblé aux longues jambes. On ne sait pas combien de temps il sera absent. De plus, le départ d’Arsenal a été épouvantable, Tielemans ayant tout le temps et l’espace du monde pour ouvrir le score.

Note du manager sur 10

MIKEL ARTETA 8 – Arteta a fait tourner ses joueurs et a reposé Bukayo Saka, le joueur clé d’Arsenal ces dernières semaines, et Pierre-Emerick Aubameyang. Le risque semblait s’être retourné contre lui au début, mais son équipe s’est bien comportée et il sera ravi de la réaction de sa sélection. Non seulement cela, mais leur jeu offensif était parfois sublime.

Nicolas Pepe a inscrit le troisième but d’Arsenal dans une superbe victoire de retour. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 6 ans – Il aura certainement eu des départs d’après-midi bien plus confortables. Le gardien expérimenté a parfois été la grâce salvatrice d’Arsenal, mais il a presque présenté à Jamie Vardy un tap-in quelques secondes seulement après que son équipe ait pris du retard, alors qu’il aura été soulagé d’avoir paré la frappe tourbillonnante de Harvey Barnes vers l’avant et non dans le net.

DF Cedric Soares, 7 ans – Produit un tacle au bon moment pour arrêter Marc Albrighton dans son élan alors que Leicester cherchait à faire un coup de poing à 3-1. Il cherchait également à libérer Pepe plusieurs fois avec Arsenal bel et bien dans l’ascendant.

DF David Luiz, 7 ans – A ramené Arsenal dans le match avec une tête de balle du coup franc de Willian et il a fourni une autre contribution importante en contrecarrant Jamie Vardy au détriment d’un corner, qu’il a dirigé clairement.

DF Pablo Mari, 6 ans – Le défenseur était partout alors que Leicester commençait le match en beauté. La réponse a été excellente cependant et il a fait juste assez pour pousser Vardy alors que l’attaquant cherchait à courir avec le but. Cela aurait pu être un moment calamiteux, mais l’arbitre Paul Tierney a estimé que le défi était juste.

DF Kieran Tierney, 6 ans – Il est vraiment devenu un rouage vital au sein de cette équipe d’Arsenal et il était une fois de plus au cœur de certains des meilleurs jeux offensifs de son équipe avec quelques rafales électriques vers la gauche.

MF Mohamed Elneny, 6 ans – Il s’est presque retrouvé pris dans un moment de folie lorsque sa tentative de dégagement a frappé Kelechi Iheanacho et a tourné dans le filet latéral avec Leno brouillé. En dehors de cela, il était stable jusqu’à son retrait à la 68e minute.

MF Granit Xhaka, 6 ans – Il s’est retrouvé à courir après les talons de Tielemans en vain alors que le Néerlandais a fait passer les Foxes à un flyer. À partir de là, il ne pouvait que s’améliorer, et il a choisi Willian qui a traîné loin avant de jouer son rôle dans un troisième but remarquable d’Arsenal.

MF Nicolas Pepe, 8 ans – L’international ivoirien a parfois été critiqué, mais c’était une démonstration positive de la part de l’ailier et ses pieds rapides tourmentaient fréquemment Luke Thomas. Il a remporté le coup franc qui a vu son côté à égalité et a terminé un mouvement exquis et fluide alors que les Gunners mettaient le jeu au lit.

MF Emile Smith Rowe, 7 ans – Arsenal aurait pu être 2-0 en moins de sept minutes, mais cela n’a pas dissuadé le jeune qui a toujours ouvert les hôtes avec une brillante course de charge, mais Lacazette n’a pas pu en finir. De grosses inquiétudes pour Arteta alors que Smith Rowe a boité juste avant la pause.

MF Willian, 8 ans – Très probablement son meilleur affichage dans un maillot Arsenal. À 32 ans, l’ailier a encore couvert chaque parcelle de terrain dans une sortie inlassable. Sa livraison précise était complètement sur l’argent car Luiz a propulsé le niveau des Gunners et il a joué un rôle important dans les deux objectifs qui ont suivi.

FW Alexandre Lacazette, 7 ans – L’attaquant n’a pas vraiment vu trop de chances claires. Les meilleurs attaquants n’ont besoin que d’une occasion et, bien que cela semble toujours plus facile à partir de 12 mètres, il a fait preuve d’un calme glacial pour envoyer Schmeichel dans le mauvais sens du point de penalty.

Substituts

MF Martin Odegaard, 8 ans – Forcé juste avant la mi-temps et fait un impact immédiat, nourrissant Pepe sur la droite dont l’effort a abouti à un coup de pied de balle que Lacazette a dûment converti. Il avait aussi une grosse main dans le troisième, gardant le ballon en vie avec des pieds remarquables pour trouver Willian d’une manière ou d’une autre.

MF Thomas Partey, 6 ans – Remplacé Elneny à la 68e minute. A tenté sa chance avec un effort ambitieux de 35 mètres, mais le ballon a frappé Ndidi et a fait une boucle derrière pour un corner.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, NR – Remplacé Lacazette à la 83e minute, mais son implication n’était guère plus qu’une apparition en camée, même s’il était à quelques centimètres d’en ajouter un quatrième lorsqu’il a tiré juste à l’extérieur de la surface.