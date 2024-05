Pep Lijnders nommé nouveau patron du Red Bull Salzbourg

Le Néerlandais a été annoncé cet après-midi comme le nouveau patron de la Bundesliga autrichienne, confirmant son prochain défi après son départ des Reds fin 2023-24.

Il sera rejoint par Vitor Matos à Salzbourg, qui deviendra leur entraîneur adjoint après quatre ans et demi en tant qu’entraîneur de développement d’élite au LFC.

« Je suis très fier de devenir le nouvel entraîneur du FC Red Bull Salzbourg », a déclaré Lijnders.

« C’est un véritable privilège pour moi. Après le PSV Eindhoven, le FC Porto et le Liverpool FC, je rejoins désormais un autre club exceptionnel avec une très bonne structure et un accent particulier sur le développement des jeunes.

« Je veux développer avec l’équipe une mentalité qui met beaucoup l’accent sur le style de jeu offensif et où la passion et la soif de succès sont la base de tout.

« Avec mon entraîneur adjoint Vitor Matos et toute l’équipe de soutien, nous ferons de notre mieux pour aider le club à continuer de croître dans un monde du football en constante évolution.

« Ma famille a déjà visité la ville et a été impressionnée par sa beauté et la gentillesse des gens. C’était la dernière et importante étape pour moi dans le choix du FC Red Bull Salzbourg. »

Lijnders est arrivé à Liverpool en 2014 en tant qu’entraîneur des U16 à l’Académie, avant de devenir entraîneur de développement de l’équipe première en 2015.

Il a d’abord travaillé sous la direction de Brendan Rodgers à ce poste et est resté dans l’équipe senior après la nomination de Jürgen Klopp comme manager plus tard cette année-là.

Après un passage à la tête du NEC Nijmegen dans son pays natal, Lijnders est revenu à Liverpool en tant qu’entraîneur adjoint avant la campagne 2018-19.

Matos a rejoint les Reds en provenance du FC Porto en octobre 2019 dans un rôle précédemment rempli par Lijnders, agissant comme un lien important entre l’académie du club et l’équipe senior.

Tous deux ont depuis été des figures clés au sein de l’équipe d’entraîneurs de Klopp au cours d’une période qui a vu les Reds remporter sept honneurs majeurs, dont la Premier League et la Ligue des Champions.

Lijnders et Matos font partie des membres de l’équipe des coulisses qui quitteront le club aux côtés de Klopp après la finale de la saison de dimanche contre Wolverhampton Wanderers.