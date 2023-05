Pep Guardiola veut que les charges financières de la Premier League contre Manchester City soient traitées rapidement

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, souhaite que les charges financières contre le club soient traitées « le plus tôt possible ».

City, qui a remporté son cinquième titre de champion en six saisons sous Guardiola le week-end dernier, a été accusé par la Premier League en février de plus de 100 violations présumées des règles financières de la ligue entre 2009 et 2018.

Ils ont également été accusés de ne pas avoir coopéré à l’enquête depuis son ouverture en décembre 2018.

Le club a nié tout acte répréhensible.

« Ce que j’aimerais, c’est que la Premier League et les juges puissent faire quelque chose dès que possible », a déclaré Guardiola aux journalistes avant le voyage de mercredi à Brighton & Hove Albion, sixième.

« Ensuite, si nous avons fait quelque chose de mal, tout le monde le saura et, si nous sommes comme nous le croyons en tant que club pendant de nombreuses années, (fait les choses) de la bonne manière, alors les gens cesseront d’en parler.

« Nous aimerions ça demain. Cet après-midi mieux que demain. »

City, qui a été acquis par le City Football Group basé à Abu Dhabi en 2008, aurait enfreint les règles relatives à la fourniture d’informations financières précises, « en particulier en ce qui concerne ses revenus… et ses coûts d’exploitation ».

« J’espère qu’ils ne sont pas si occupés et que les juges peuvent voir les deux côtés et décider quel est le meilleur, car au final, je sais assez bien ce que nous avons gagné sur le terrain et nous n’avons aucun doute », a déclaré Guardiola.

« Allons-y. N’attendez pas deux ans. Pourquoi ne pas le faire plus rapidement ? Dans 24 heures, asseyez-vous avec les avocats présents. Faisons-le dès que possible pour le bénéfice de tous. »

Guardiola, qui a un contrat jusqu’en 2025, n’a pas l’intention de quitter le club.

« Je resterai la saison prochaine alors qu’il y a 110 manquements contre nous », a-t-il déclaré.

« Je voudrais continuer ici la saison prochaine indépendamment du résultat (de la finale de la Ligue des champions). Je ne sais pas ce que ça va donner de gagner ou de perdre, mais j’ai le sentiment d’avoir un contrat et je veux respecter le club. »

City affrontera l’Inter Milan le 10 juin après avoir affronté son rival Manchester United lors de la finale de la FA Cup le 3 juin.

City affrontera l'Inter Milan le 10 juin après avoir affronté son rival Manchester United lors de la finale de la FA Cup le 3 juin.