Pep Guardiola sur le but refusé de Phil Foden lors de la défaite 1-0 à Liverpool: “C’est Anfield” | Nouvelles du football

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a critiqué la décision de refuser le but de Phil Foden lors de leur défaite 1-0 à Liverpool, affirmant “c’est Anfield”.

City a vu une frappe de Foden à la 53e minute exclue pour une faute d’Erling Haaland sur Fabinho dans la préparation après l’intervention de VAR.

Guardiola était apoplectique au résultat après que l’arbitre Anthony Taylor ait été envoyé au moniteur par le VAR Darren England, où il a annulé sa décision et refusé le but.

“L’arbitre est venu voir les entraîneurs et a dit continuez, continuez”, a déclaré Guardiola. Sports du ciel. “Il y a eu un million de fautes. Mais après avoir marqué un but, il a décidé que ce n’était pas joué. C’est Anfield.

“Nous avons eu [enough] chances. Nous avons eu des occasions fantastiques.

“Tout le match, nous avons été courageux, nous avons joué le jeu que nous devrions jouer et je n’ai aucune plainte ni aucun regret sur la façon dont nous l’avons fait.”

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a répondu aux commentaires “Anfield” de Guardiola lors de sa conférence de presse d’après-match.

“J’ai entendu maintenant que les gens disaient que c’était Anfield qui avait pris la décision VAR”, a déclaré l’Allemand.

“Avec une faute sur Mo (Salah), Anfield n’avait aucune chance d’avoir un impact. C’est une faute sur Fabinho [in the lead up to Foden’s goal], je pense que nous sommes d’accord là-dessus. N’est-ce pas suffisant d’abattre quelqu’un ?”

Klopp a également estimé que Haaland avait commis deux infractions dans le but refusé de Foden, car il pensait que le Norvégien avait également retiré le ballon des mains du gardien Alisson.

Il a dit Sports du ciel: “Il [Taylor] seulement regardé sur VAR comment Haaland a abattu Fabinho, mais Ali [Alisson] a la main sur le ballon, et pourtant s’il ne donne pas ça, c’est un but, incroyable.

“Mais c’est une faute manifeste parce qu’Ali a une main sur le ballon.”

Silva: Vous voulez de la cohérence de la part de l’arbitre

Bernardo Silva estime que le but de Foden aurait dû être maintenu





Le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva parle à Sky Sports de la décision de refuser le but de Foden :

“Ce que nous attendons des arbitres, c’est de la cohérence dans les décisions et lorsque vous passez par un chemin qui consiste à ne pas siffler de petits contacts tout au long du match, vous devez conserver ces décisions et continuer dans cette voie.

“Si vous voulez tous les siffler, sifflez-les tous, mais si depuis le début du match vous ne l’êtes pas – il nous laissait jouer, ce qui est bien – alors s’il y a un but, vous ne pouvez pas siffler celui-là.

“Si vous voulez de la cohérence de la part de l’arbitre, vous ne pouvez pas changer simplement parce qu’il y a un but et simplement parce que c’est une décision difficile, vous devez prendre la décision difficile et garder le but.”

Carragher est d’accord avec Silva | “Le ralenti aggrave la situation”

Jamie Carragher de Sky Sports :

“Je suis d’accord avec tout ce que Bernardo Silva a dit. L’arbitre a beaucoup lâché et c’est exactement ce que nous voulons voir et pourquoi tout le monde dans le monde parlera de ce match.

“Il n’y avait pas beaucoup de buts mais c’était de bout en bout. C’était un match brillant mais c’est pourquoi l’arbitre a laissé tomber parce qu’il avait fait ça tout le match.

“Je ne pense pas que cela devrait être une question d’arbitre, c’est VAR Darren England. L’arbitre n’a pas sifflé parce qu’il avait beaucoup lâché, puis il a été envoyé au moniteur. Vous pouvez dire qu’il devrait être fort.

“Quand vous le regardez au ralenti, ça a l’air pire. C’est un 50-50. Il y a un tiraillement de chemise, si Fabinho était déjà en train de tomber, seul Fabinho le sait.”

Neville : Taylor a eu l’occasion d’être constant

Gary Neville de Sky Sports :

“La seule chose à propos de la décision du VAR, c’est quand vous pensez à l’approche de l’arbitre vis-à-vis du jeu. L’officiel du VAR pourrait dire allez y jeter un coup d’œil.

“Je pense que si Anthony Taylor avait été cohérent avec la façon dont il l’avait fait, je pensais à l’époque que c’était une faute, mais celui qu’il a lâché dans le coin avec Bernardo (Silva) et (Mohamed) Salah, il’ J’ai laissé ces types de défis aller tout le jeu.

“Il a eu l’occasion de rester cohérent lorsqu’il est passé à l’écran.

“Nous ne devrions pas être trop critiques à l’égard de l’approche d’Anthony Taylor, j’ai pensé que c’était fantastique et ajouté à ce jeu.”

“Inverser la décision, c’est réarbitrer le match”

L’équipe de Guardiola a désormais quatre points de retard sur le leader Arsenal





Micah Richards de Sky Sports :

“L’année dernière, c’était la même chose lorsque l’arbitre a décidé de ne pas expulser James Milner pour une faute sur Phil Foden.

“Encore aujourd’hui, l’arbitre a pris une autre décision importante. Je pensais qu’il aurait dû suivre son instinct, mais ce n’était pas censé l’être.

“Si vous regardez Fabinho, il est déjà en train de tomber. L’arbitre, s’il donne la décision de continuer à jouer, pourquoi ne pas rester avec votre décision initiale ?

“C’est réarbitrer le jeu à mon avis. Je ne pense pas que ce soit une erreur claire et évidente.

“Je n’utilise pas cela comme une excuse, mais quand vous êtes ici à Anfield, c’est électrique. J’ai entendu dire qu’au cours des derniers matchs, ce n’était pas pareil, mais aujourd’hui, c’était de retour à son meilleur.”

Keane: VAR est frustrant

Roy Keane de Sky Sports :

“Vous voulez que les joueurs soient agressifs et fassent des tacles, mais si vous ralentissez, ce que vous devez faire, c’est ce que fait VAR, il (Haaland) a une emprise sur son maillot. La façon dont nous jouons, nous voulons que l’arbitre joue sur.

“City sera déçu, Liverpool dira qu’il a pris la bonne décision. C’est le problème avec VAR quand on regarde en arrière ces décisions, c’est frustrant et dur pour les arbitres.

“Il l’a regardé et l’a laissé partir, il reçoit un message lui disant:” Jetez un œil à ça “.”

Et après?

Liverpool sont de retour en action mercredi lorsqu’ils accueillent West Ham à Anfield, avec un coup d’envoi à 19h30.

Manchester City n’ont pas de rendez-vous en milieu de semaine, ce qui signifie que leur prochaine sortie est le samedi lorsque Brighton rendez-vous au stade Etihad, avec un coup d’envoi à 15h.