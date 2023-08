Pep Guardiola subit une opération au dos, le manager de Manchester City absent jusqu’en septembre

Le club a ajouté dans un communiqué : « Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et a hâte de le revoir bientôt à Manchester. »

Lillo, 57 ans, a passé deux ans à City entre 2020 et 2022, quittant l’équipe l’été dernier pour occuper un poste d’entraîneur-chef du côté qatari d’Al Sadd.

City s’était efforcé de ramener Lillo à l’Etihad cet été après qu’Enzo Maresca ait quitté l’équipe d’entraîneurs de Guardiola pour occuper le poste de chef du championnat de Leicester City.

La carrière d’entraîneur de Lillo a commencé dans les divisions inférieures du football espagnol, mais il a occupé des postes à travers le monde, notamment au Japon, en Chine et en Colombie. Il a également dirigé Guardiola vers la fin de la carrière de joueur de l’ancien milieu de terrain, pendant leur temps ensemble au côté mexicain Dorados de Sinaloa. Après le match à Bramall Lane, City accueille Fulham le 2 septembre avant la trêve internationale entre le 4 et le 12 septembre. City se rendra ensuite à West Ham le 16 septembre. Analyse par Sam Lee ALLER PLUS LOIN Ce que Pep Guardiola a gagné avec le retour de Lillo et perdu avec Maresca, Borrell sort Juanma Lillo n’est partie que l’été dernier pour occuper un poste d’entraîneur du côté qatari d’Al Saad, mais son retour avant la saison était vital car il entretient des liens si étroits avec Guardiola – et a déjà apporté une grande contribution. Guardiola pense que Lillo l’aide à être plus calme et analytique, et à garder ses émotions – qui sont souvent élevées – sous contrôle. Lillo a impressionné par son travail individuel avec les joueurs, même s’il n’a pas beaucoup appris l’anglais. Sa présence a également aidé Guardiola à maintenir l’harmonie dans le vestiaire de la ville – notamment lorsque le moral a été affecté par les restrictions strictes de Covid-19 au club. Guardiola a déclaré plus tôt ce mois-ci lorsque Lillo est revenu: a ajouté: « Juanma voit des choses que personne d’autre dans le jeu ne voit. Il comprend le football à un niveau incroyable, c’est donc la personne idéale avec qui je peux travailler. « J’ai toujours été inspiré par lui – sa connaissance du football, son intelligence et son humanité font de lui une personne très spéciale dans ma vie – et nous avons une idéologie commune. »

Fulham on September 2 before the international break between September 4 and 12. », »type »: »unstyled », »depth »:0, »inlineStyleRanges »:[] », »entityRanges »:[], »data »:{}},{« key »: »96g57″, »text »: »City puis rendez-vous à West Ham le 16 septembre. », »type »: »unstyled », »depth »:0, » inlineStyleRanges »:[] », »entityRanges »:[], »data »:{}}], »entityMap »:{}}”>