Pep Guardiola ne doute absolument pas qu’Erling Haaland tirera à plein régime pour les deux finales crunch de Manchester City le mois prochain.

Haaland n’a marqué qu’une seule fois lors de ses six dernières apparitions – et pas du tout lors de ses trois dernières, égalant sa plus longue sécheresse de buts (si vous pouvez même l’appeler ainsi) dans un maillot de City.

Mais le prolifique manager du Norvégien le soutient totalement aider City à réaliser un triplé historique – ce qu’ils feront en battant respectivement Manchester United et l’Inter Milan en finale de la FA Cup et de la Ligue des champions.

S’adressant aux médias du club avant le dernier match de la saison des champions en Premier League à Brentford dimanche, Guardiola a dit:

« Je ne vais pas douter de la machine à marquer d’Erling en ce moment.

« Il a eu des occasions, mais peut-être qu’il attend le bon moment. Il sera prêt au bon moment pour marquer un but. Il est prêt. »

Haaland a battu des records à gauche, à droite et au centre depuis qu’il a rejoint City depuis le Borussia Dortmund l’été dernier, inscrivant 52 buts dans toutes les compétitions – dont 36 en Premier League, un nouveau record absolu – et Guardiola a été impressionné par les 22 ans. l’application continue de old lors du match nul 1-1 de jeudi soir à Brighton. Il expliqua:

« Je suis très heureux qu’il ait réalisé tout ce qu’il a réalisé, avec les buts et les records – puis il se rend à Brighton et joue comme il a joué, se battant contre deux jeunes gars et exigeant beaucoup, et [finishing] avec les jambes et le corps et les dommages qu’il avait et il était toujours là.

« Il aurait pu dire : ‘J’attends les deux finales’. C’était complètement le contraire et j’aime ça. Il est prêt. De toute façon, il [assisted] un but! »

Haaland a organisé le premier match de Phil Foden au stade Amex – mais il ne s’est pas marqué depuis la victoire 3-0 de City sur Everton à Goodison Park il y a deux semaines.