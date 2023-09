Pep Guardiola soutient Erling Haaland de Manchester City pour prendre de « grandes chances »

Pep Guardiola a ridiculisé les affirmations selon lesquelles il devrait s’inquiéter du nombre de grandes occasions qu’Erling Haaland a manquées pour Manchester City cette saison.

Haaland a marqué 52 buts lors d’une première campagne extraordinaire la saison dernière alors que City propulsait le triplé.

L’attaquant norvégien a déjà marqué sept fois en huit matches cette saison.

Mais l’analyse montre qu’il a raté 12 grosses occasions, dont neuf lors de ses deux derniers matchs contre West Ham et l’Étoile Rouge de Belgrade.

« Je ne dormirai pas ce soir! » Guardiola a plaisanté lorsqu’on lui a parlé de cette statistique avant le match de Premier League de samedi contre Nottingham Forest.

« Il a eu des occasions incroyables et il aurait pu marquer 14-15 buts maintenant. Ce qui est important, c’est qu’il dit toujours : « J’ai la chance, j’ai la chance, j’ai la chance ».

« Le problème, c’est quand je n’ai pas d’occasions, ou que je n’ai pas de ballons ou que je suis dans la mauvaise position ».

« Mon conseil est de ne pas trop critiquer Erling. Critiquez l’arrière latéral, le défenseur central ou l’entraîneur, mais jamais, jamais l’attaquant qui a marqué tous ces buts car il le fera et vous serez alors dans une position où vous devrez lui présenter des excuses.

Guardiola a reconnu que Haaland n’était pas en pleine forme au début de la saison, mais ce n’est pas surprenant après les efforts de l’année dernière.

«Non, il n’était pas en pleine forme. C’est assez simple, mais pendant la pré-saison, je ne peux pas m’attendre à ce qu’il soit en pleine forme », a-t-il déclaré.

« Normalement, les nouveaux joueurs arrivent et sont en pleine forme plus tôt. Quand on ne commence pas la dernière saison, on est plus en forme plus tôt.

« Lorsque vous remportez le triplé, vous pensez peut-être : « J’attends une semaine de plus pour être complètement en forme ». C’est une question de temps.

