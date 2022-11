Pep Guardiola signe une prolongation de contrat de deux ans à Manchester City | Nouvelles du football

Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat de deux ans qui le maintiendra à Manchester City jusqu’en 2025.

L’accord existant de Guardiola au stade Etihad expire à la fin de la saison.

Le record de Guardiola à Manchester City Concurrence Joué A gagné Dessiné Perdu première ligue 242 179 31 32 Ligue des champions 68 44 11 13 FA Cup 30 24 1 5 Coupe Carabao 28 21 5 2 Bouclier de la communauté 4 1 1 2 Qualification CL 2 2 0 0 TOTAL 374 271 49 54

Suite à l’annonce, Guardiola a déclaré: “Ce n’est que la confirmation de notre confort, le club et moi-même, encore une fois, comme la signature au début. Je ne peux pas dire assez merci à tout le club de me faire confiance, de me donner le possibilité de faire mon travail du mieux possible, mais ce ne sont que des papiers.

“Nous devons être à l’aise avec l’équipe, avec le club, sinon cela n’a aucun sens. Les incroyables et beaux souvenirs que nous avons eus ensemble et nous rêvons toujours d’en faire plus. Je sais ce que veut le club. Je me battrai pour cela avec nos joueurs et notre staff pour faire de notre club du mieux possible.”

Le joueur de 51 ans est le deuxième plus ancien entraîneur de Premier League – derrière Jurgen Klopp de Liverpool – et le cinquième plus ancien dans les quatre premières divisions du football anglais.

Guardiola a rejoint Manchester City en 2016 après trois ans au Bayern Munich, où il a remporté la Bundesliga à trois reprises et le DFB-Pokal à deux reprises.

Ses victoires en série se sont également poursuivies pendant ses six années en Angleterre. City a remporté la Premier League à quatre reprises au cours de son mandat, ainsi qu’une FA Cup, quatre Coupes Carabao et deux Community Shields.

Interrogé sur son avenir au début du mois, il a déclaré: “Je l’ai dit à plusieurs reprises, je n’en parle pas. Tout est sous contrôle, c’est parfait, la décision sera prise avec le club au moment où il le faudra. fabriqué.

“J’ai dit à plusieurs reprises que j’avais le sentiment que le club et moi-même étions heureux d’être ensemble. Quand nous avons le temps, quand nous le ressentons des deux côtés, nous prenons une décision.”

