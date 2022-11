Pep Guardiola signe un contrat avec Manchester City jusqu’en 2025

Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat de deux ans qui le maintiendra à Manchester City jusqu’en 2025, a confirmé le club.

L’accord de Guardiola devait expirer cet été, mais City a profité de la pause de la Coupe du monde pour mettre fin à tout doute sur son avenir. Le joueur de 51 ans a remporté quatre titres de Premier League depuis son arrivée du Bayern Munich en 2016 et son nouveau contrat le verra atteindre neuf ans à la tête.

“Je suis tellement heureux de rester à Manchester City pendant encore deux ans”, a déclaré Guardiola.

“Je ne saurais trop remercier tout le monde au club de m’avoir fait confiance. Je suis heureux et à l’aise, et j’ai tout ce dont j’ai besoin pour faire mon travail du mieux possible.

“Dès le premier jour, j’ai ressenti quelque chose de spécial ici. Je ne peux pas être dans un meilleur endroit. J’ai toujours le sentiment que nous pouvons accomplir plus ensemble et c’est pourquoi je veux rester et continuer à me battre pour des trophées.”

Des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola était à Abu Dhabi depuis jeudi et avait discuté des termes de son nouveau contrat lors d’un dîner-rencontre avec le président Khaldoon Al Mubarak. City tenait à mettre fin aux spéculations sur son avenir au moment où la saison de Premier League reprendrait après la Coupe du monde, craignant que si la situation s’éternisait, cela pourrait éclipser la seconde moitié de la campagne.

Pep Guardiola a remporté quatre titres de champion à la tête de Manchester City. Getty

“Je suis ravi que le voyage de Pep avec Manchester City se poursuive”, a déclaré Khaldoon.

“Il a déjà tant contribué au succès et au tissu de cette organisation, et c’est excitant de penser à ce qui pourrait être possible compte tenu de l’énergie, de la faim et de l’ambition qu’il a encore clairement.

“Sous sa direction très spéciale, notre première équipe a accompli tant de choses, tout en jouant continuellement et en constante évolution, un style de football de City qui est admiré dans le monde entier. Comme tous les fans de City, j’attends avec impatience ce qui nous attend.”

Le nouveau contrat de Guardiola le conduira jusqu’à la fin de la saison 2024-25, un an avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola n’a pas exclu de gérer une équipe nationale à l’avenir et a été lié à des rôles avec le Brésil et les États-Unis.