Pep Guardiola s’apprête à signer une prolongation de contrat avec Manchester City: rapports

Pep Guardiola devrait signer un nouveau contrat à Manchester City, selon les médias mardi.

L’Athletic a déclaré que Guardiola avait convenu d’une prolongation de contrat de deux ans l’engageant avec les champions de Premier League jusqu’en 2025.

Il a ajouté que l’accord sera structuré comme un contrat initial d’un an, le club et le manager détenant une option pour une saison supplémentaire. Cela signifie que l’une ou l’autre des parties pourrait choisir d’y mettre fin plus tôt si elle le voulait.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Couverture complète | Tableau des points | Horaire | Résultats | botte dorée

Le contrat actuel de Guardiola au stade Etihad doit expirer à la fin de la saison.

L’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich, Guardiola, 51 ans, a remporté neuf trophées majeurs, dont quatre titres de Premier League, depuis sa prise en charge à City en 2016.

L’Espagnol a déjà prolongé son contrat à deux reprises pendant son séjour au club.

Guardiola, 51 ans, interrogé sur sa situation contractuelle au début du mois, a déclaré: “Tout est sous contrôle, c’est parfait, la décision sera prise avec le club au moment où elle devra être prise.

Lisez aussi: Argentine vs Arabie saoudite Faits saillants Mises à jour de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Quand on a le temps, quand on le sent des deux côtés, on prend une décision.”

City n’a pas encore fait d’annonce officielle sur le statut du contrat de Guardiola.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici