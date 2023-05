Pep Guardiola s’apprête à perdre DEUX meneurs de jeu vedettes au profit de ses rivaux alors que la reconstruction s’annonce – rapport

Pep Guardiola devrait perdre deux de ses principaux meneurs de jeu cet été, ce qui incite à une reconstruction avant la saison prochaine.

90 minutes rapportent qu’Ilkay Gündogan, dont le contrat expire fin juin, a déjà convenu de conditions personnelles avant un passage estival aux géants espagnols de Barcelone. Alors que la sortie française Le10 Sport affirment que Bernardo Silva est en tête de la liste de souhaits du Paris Saint-Germain alors qu’il cherche à réorganiser son équipe vieillissante.

Gündogan et Silva ont été deux des meilleurs joueurs de Guardiola au cours des dernières saisons ; joueurs de gros calibre qui ont aidé le club à remporter quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières saisons. Cependant, avec Gündogan maintenant âgé de 32 ans et Silva ayant 29 ans avant la saison prochaine, on pense que le moment est peut-être venu de faire avancer les joueurs et de se reconstruire pour l’avenir.

Gündogan a longtemps indiqué qu’il n’était pas intéressé à signer de nouveaux mandats avec Man City, malgré le désir de Guardiola de le garder encore quelques saisons, ce qui signifie que sa situation est beaucoup plus claire. Silva, en revanche, a encore plus de deux ans à courir sur le contrat qu’il a signé en mai 2019 et devrait donc être vendu.

Bien qu’il soit à nouveau un joueur clé pour City cette saison, en particulier en Ligue des champions où son sang-froid et son rythme de travail sont particulièrement appréciés, Silva serait prêt à s’éloigner de l’Etihad. L’international portugais est devenu frustré par les coupes et les changements constants de Guardiola et veut plus de temps de jeu régulier ailleurs.

Le PSG représenterait une chance presque garantie de soulever l’argenterie et une opportunité de diriger une nouvelle ère, avec Lionel Messi et Neymar qui devraient tous deux partir cet été. Barcelone a également manifesté un intérêt pour Silva dans le passé – bien que la situation financière du club, en particulier alors qu’il envisage une offre pour Messi, rend l’agent libre Gündogan une proposition plus attrayante.