Pep Guardiola a salué ses joueurs records de Manchester City comme « incroyables et spéciaux ».

City a remporté 15 victoires consécutives dans toutes les compétitions, ce qui a battu le record qu’ils partageaient avec Preston (1891-92) et Arsenal (1987) pour des victoires consécutives par une équipe de haut niveau.

C’était aussi la 200e victoire de Guardiola en tant que patron de City alors que les leaders de la Premier League se sont précipités en quart de finale de la FA Cup avec une autre victoire impressionnante.

Le patron de la ville, Guardiola, a déclaré: « C’est incroyable pour nous. Nous sommes venus ici pour gagner le match et c’est la chose la plus importante.

« Cela signifie et montre à quel point ces joueurs sont spéciaux. Je sais que nous avons battu un record de tous les temps en battant Preston et Arsenal, alors maintenant cela nous appartient.

«Ce record sera certainement battu parce que le sport est comme ça.

«C’est beaucoup et dans cette période la plus difficile, à Noël et en hiver, faire ce que nous avons fait jusqu’à présent est assez remarquable.

« Mais ce qui est important, c’est la façon dont nous jouons encore et notre constance. Nous ne pensons qu’à la prochaine et nous avons une semaine incroyablement difficile devant nous et nous allons l’aborder match par match. »