Pep Guardiola salue les joueurs «incroyables» de Man City après avoir atteint la finale de la Ligue des champions | Actualités du football

Pep: Ce n’est pas pareil sans les fans

« C’était tellement bizarre de jouer la demi-finale de la Ligue des champions avec un stade vide.

«Cette réalisation devrait nécessiter la présence de notre personnel, mais malheureusement, vous savez ce qui se passe.

« Le club appartient au peuple, c’est sûr. Nous sommes ici pour la période que nous vivons, mais les fans restent ici.

« Mais nous avons si bien fait et je suis sûr qu’ils sont si fiers et la saison prochaine, quand les portes seront ouvertes et qu’ils viendront, ils devront soutenir ces joueurs.

« C’est bien d’atteindre la finale mais ce n’est pas pareil sans les fans. Ils nous manquent, mais c’est ce que c’est. »