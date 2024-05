Pep Guardiola révèle le moment où il pensait que Man City avait perdu le titre de Premier League contre Arsenal

Pep Guardiola craignait que les chances de titre de Manchester City ne soient terminées au moment où Son Heung-min fonçait sur le but, affirmant qu’Arsenal aurait remporté la Premier League si l’attaquant de Tottenham avait marqué.

Guardiola pensait que l’histoire se répétait alors que Son, le bourreau en chef, se précipitait après une glissade de Manu Akanji cherchant à marquer un égaliseur qui aurait laissé City derrière Arsenal avant la dernière journée. City n’avait jamais gagné au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League, brisant seulement sa série de cinq défaites consécutives sans but et sans victoire en FA Cup en janvier.









« Vous savez combien de fois Son nous punit au cours des sept ou huit dernières années ? Combien de buts marquent-ils avec Harry Kane ? Oh mon Dieu », a déclaré Guardiola.

« Nous définissons ici comment est l’équipe », a-t-il poursuivi. « Ortega sauve les actions, sinon Arsenal est champion, c’est la réalité. Les marges sont si serrées.

« Stefan fait un arrêt incroyable. Il a ce talent, en un contre un, il est l’un des meilleurs gardiens que j’ai vu de toute ma vie. Il a la culture allemande, levez-vous, ne descendez pas. Depuis mon arrivée, en FA Cup et en Carabao Cups, Ederson a subi quatre blessures. [this season]. Il est tellement fiable, un gardien incroyable. Notre entraîneur des gardiens a pris la décision incroyable de le recruter. »

Guardiola a également plaisanté en disant que sa réaction à l’occasion de Son – où il est tombé sur le dos de frustration – était parce qu’il avait un dos en arrière et que cette position était plus confortable. Il parlait certainement dans une position confortable avec la course au titre entre les mains de City avant la dernière journée alors qu’il comparait la confrontation de dimanche avec West Ham à la finale de 2022 contre Aston Villa.





« Maintenant, nous devons être concentrés, récupération mercredi, deux jours d’entraînement. Je suis sûr que maintenant ce sera similaire à Aston Villa en termes d’émotions et de difficulté. Nous devons rester dans le match et nous aurons notre élan, notre peuple. et de l’élan et essayez de le faire.

« J’ai aimé [what I saw] parce qu’ils étaient tellement heureux dans les vestiaires mais en même temps ils savent que ce n’est pas fini. Je n’ai pas vu de célébration supplémentaire. Ils savent que ce sera dur.

« Quand vous avez tout le monde pour venir ici à l’Etihad à 15 heures dimanche. Apportez une énergie incroyable, allez-y et gagnez chaque centimètre et chaque mètre pour mériter de gagner le match. Tout ce que vous avez à faire est de gagner le match, faites-le. » quelque chose que n’importe quelle autre équipe a fait. Ayant cette chance, nous avons de la chance.