Pep Guardiola remercie Juergen Klopp d’avoir fait de lui un meilleur manager

Pep Guardiola a crédité vendredi Jurgen Klopp d’avoir fait de lui un meilleur manager avant le choc de Premier League de ce week-end entre Liverpool et Manchester City à Anfield. Les deux entraîneurs principaux ont remporté les quatre derniers trophées de Premier League, City en remportant trois, et une rivalité féroce s’est développée entre les clubs. Manchester City a repoussé le défi pour le titre 2018/19 de Liverpool malgré le fait que les Reds aient accumulé 97 points – un total de victoires au cours de toutes les saisons précédentes de Premier League sauf une. Guardiola et Klopp étaient également des rivaux de pirogue en Bundesliga allemande entre 2013 et 2015, alors que le Bayern Munich espagnol dominait aux dépens du Borussia Dortmund de Klopp.

La rivalité devrait se poursuivre dimanche alors que Liverpool accueille City, deuxième, qui n’a qu’un point de retard.

« Ses équipes (de Klopp) m’ont aidé à devenir un meilleur manager. Il m’a mis à un autre niveau, pour y réfléchir et pour prouver que je suis un meilleur manager, pour essayer de les battre », a déclaré Guardiola.

« C’est la raison pour laquelle je suis toujours dans ce métier. Certains managers – et Jurgen est l’un d’entre eux – vous mettent au défi de faire un pas en avant. »

Le Liverpool de Klopp a été difficile à battre à Anfield, les Reds ayant disputé 68 matches de championnat sans défaite à domicile entre avril 2017 et janvier 2021.

La victoire 4-1 de Manchester City à Anfield la saison dernière était leur première victoire sur le gazon de Liverpool en 18 ans et a été attribuée au match qui se joue à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais Guardiola a insisté sur le fait que son équipe savourait un Anfield dynamique et que toute atmosphère hostile n’empêcherait pas son équipe de jouer son jeu.

«Je suis très heureux qu’Anfield soit à nouveau plein. Nous pouvons profiter d’une atmosphère fantastique et j’espère que nous pourrons y faire face », a-t-il ajouté.

«Je suis sûr que les joueurs aiment (plus) jouer avec les fans à Anfield que sans. Tout est plus vivant, plus difficile. »

L’arrière gauche Oleksandr Zinchenko et le milieu de terrain Ilkay Gundogan seront absents de l’équipe de Guardiola dimanche et ne seront disponibles qu’après la trêve internationale d’octobre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.