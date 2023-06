Pep Guardiola quittera Manchester City à l’expiration du contrat

Pep Guardiola, qui vient de livrer à Manchester City un titre insaisissable en Ligue des champions et un deuxième triplé anglais, devrait quitter le club à la fin de son contrat actuel. L’accord de l’Espagnol avec le club dure jusqu’à la saison 2024/25. Il compte donc encore deux saisons à la tête du club Etihad.

Selon Le gardien, Guardiola termine son séjour en Angleterre après neuf ans, de loin le plus long mandat de direction de sa brillante carrière. Guardiola a été le patron de Barcelone pendant quatre ans et du Bayern Munich pendant le même nombre. Pourtant, après avoir dominé le football anglais au cours des sept dernières saisons, Guardiola semble sur le point de quitter le club.

Dans le passé, Guardiola a déclaré que gagner la Ligue des champions compléterait son séjour à City. Cependant, il n’a pas dit que gagner le triplé le ferait quitter le club. Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat à Manchester City en novembre pour ajouter cette saison 2024/25. Par conséquent, City a encore deux ans sous la direction de Guardiola.

La conquête de Guardiola sur l’Inter Milan ce week-end a conclu son deuxième triplé. Il a également complété l’exploit avec Barcelone lors de la saison 2008/09. Cependant, remporter la Ligue des champions avec Manchester City était la dernière pièce de sa carrière accomplie avec City. Après avoir remporté cinq titres de Premier League, deux FA Cups, quatre League Cups et maintenant une Ligue des champions, il a remporté le lot avec City. Il ne reste plus que la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023. Bien sûr, Manchester City fait sa première apparition dans ces deux compétitions en conséquence directe de la défaite de l’Inter.

Guardiola peut toujours livrer pour Manchester City avec le contrat actuel

À deux ans de la fin, il est presque garanti que Guardiola remportera plus de trophées à l’Etihad. Au cours de ses sept saisons avec City, la seule saison où le club n’a pas remporté de trophée a été la première de Guardiola en Angleterre lors de la saison 2016/17.

L’émergence d’Erling Haaland en Angleterre a été le moteur du succès de City. De plus, avec John Stones et Rodri conduisant la défense et le milieu de terrain de City, City semble résolu à l’arrière dans un avenir proche. La seule question à laquelle Guardiola est confronté dans sa tentative de répéter sur les trois fronts la saison prochaine pourrait être Ilkay Gundogan. L’Allemand devrait quitter le club. Le capitaine du club est essentiel pour l’équipe et il a marqué un doublé sensationnel lors de la finale de la FA Cup cette saison.

Cela étant dit, lorsqu’un club comme City compte également Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Kalvin Phillips et les Stones et Rodri susmentionnés, le milieu de terrain ne manque pas vraiment aux mains de Pep Guardiola. City sera probablement parmi les favoris de toutes les compétitions tant que Guardiola sera au club.

PHOTO: IMAGO / Action Plus