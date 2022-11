Pep Guardiola prolonge son contrat avec Manchester City jusqu’en 2025

Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Manchester City en tant que manager et il restera désormais chez les géants de la Premier League jusqu’à l’été 2025. Guardiola a été le manager le plus titré de l’histoire de Manchester City, remportant 11 trophées majeurs avec eux. Il a guidé les Citizens vers quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières saisons et ils sont également en deuxième position cette saison et sont l’un des favoris pour soulever à nouveau le trophée.

L’Espagnol a pris les rênes d’Etihad en 2016 et a déjà prolongé son contrat à deux reprises avant le nouveau mercredi.

“Son dernier contrat signifie qu’il restera à l’Etihad jusqu’à l’été 2025. Le temps de Guardiola à City est chargé de succès. Il a jusqu’à présent remporté 11 trophées majeurs, dont quatre des cinq derniers titres de Premier League. Dans toutes les compétitions, il a remporté 271 des 374 matchs qu’il a supervisés, ce qui lui donne un pourcentage de victoire remarquable de 72,4 %. City a marqué 921 buts au cours de cette période, à une moyenne de 2,46 buts par match”, a déclaré City dans un communiqué.

Sous Guardiola, City a commencé à adopter un football attrayant basé sur la possession, ce qui était quelque chose de nouveau pour la Premier League. Il a dominé la ligue mais n’a pas été en mesure de les guider vers le titre de la Ligue des champions.

Guardiola a fait part de sa joie de rester directeur de la ville jusqu’à l’été 2025.

Guardiola s’est également ouvert après la signature de la prolongation de contrat et comme il a dit qu’il était à l’aise au club et a affirmé qu’il pensait pouvoir faire plus avec l’équipe dans les années à venir.

“Je suis tellement heureux de rester à Manchester City pendant encore deux ans”, a-t-il déclaré.

“Je ne saurais trop remercier tout le monde au club de m’avoir fait confiance. Je suis heureux et confortable ici. J’ai tout ce qu’il faut pour faire mon travail du mieux possible.

« Je sais que le prochain chapitre de ce club sera incroyable pour la prochaine décennie. C’est arrivé au cours des dix dernières années, et cela arrivera dans les dix prochaines années parce que ce club est si stable.”

“Dès le premier jour, j’ai ressenti quelque chose de spécial ici. Je ne peux pas être dans un meilleur endroit.

“J’ai toujours le sentiment que nous pouvons faire plus ensemble et c’est pourquoi je veux rester et continuer à me battre pour les trophées”, a-t-il déclaré.

