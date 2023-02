Pep Guardiola pourrait quitter City si le club lui mentait sur les finances

Pep Guardiola pourrait être démissionné à Manchester City sur la base des accusations selon lesquelles le club aurait enfreint les règles financières. La nouvelle a éclaté lundi matin que la Premier League a accusé Manchester City de gonfler ses accords de parrainage. Si cela est vrai, le club a apporté de l’argent directement via le groupe de propriété des Émirats arabes unis.

Bien que les sanctions puissent aller des amendes aux déductions de points en passant par l’expulsion de la Premier League, il peut y avoir une conséquence supplémentaire.

Martyn Ziegler de Les temps a évoqué les commentaires précédents du directeur de la ville, Pep Guardiola. En mai 2022, Guardiola a déclaré que s’il apprenait que City lui avait menti au sujet des finances, il partirait rapidement.

« Quand ils sont accusés de quelque chose, je leur demande : ‘Parlez-moi de ça.’ Ils expliquent et je les crois. Je leur ai dit : « Si vous me mentez, le lendemain je ne suis pas là. Je serai dehors et je ne serai plus ton ami.'”

L’Espagnol, qui a également dirigé Barcelone et le Bayern Munich, aime diriger un navire propre. Les trophées sont importants, oui. Mais, bien faire pour le club et les fans, c’est encore plus.

“Ce que j’aime, c’est représenter un club qui fait les choses correctement [and] Bien. Il ne s’agit pas de gagner la Ligue des champions et la Premier League, nous voulons bien faire pour notre peuple et nos fans.”

Pep Guardiola pourrait quitter City malgré un succès fulgurant

Guardiola a signé une prolongation de contrat de deux ans avec City en novembre. Cela le maintient au club tout au long de la campagne 2024/25. Ce serait sa neuvième saison à la tête de Manchester City.

Cependant, cela pourrait être détraqué. Pep Guardiola n’était pas là lorsque ces accusations ont commencé. Les accusations de la Premier League remontent à 2009/10. Guardiola n’est arrivé à l’Etihad qu’en 2016/17.

Certes, les accusations se sont poursuivies tout au long de la saison 2017/18, la troisième de Guardiola dans l’abri à City.

Pep Guardiola n’a pas encore commenté les récentes révélations de la Premier League. Cependant, City s’y est opposé avec véhémence, contredisant les accusations selon lesquelles le club aurait aidé les enquêteurs et n’aurait commis aucun acte répréhensible.

PHOTO : IMAGO / PA Images