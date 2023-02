Pep Guardiola peut-il sortir Manchester City de son malaise ?

Malgré tous les discours sur les tactiques fabuleuses et ce désir ardent de gagner, le patron de Manchester City, Pep Guardiola, pense que c’est sa capacité à “sentir” ce qui se passe avec ses équipes qui est son plus grand atout en tant que manager de football.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lors des conférences de presse, il porte régulièrement ses doigts à son nez pour démontrer que ce n’est pas quelque chose qui peut être mesuré ou calculé, mais plutôt quelque chose dans l’air. Un sentiment ou une pensée. Un sixième sens, même.

Que prépare donc Manchester City cette saison et tout va bien dans la cuisine? Guardiola tiendra une conférence de presse vendredi avec City sur une série de trois défaites lors de ses six derniers matchs et face aux accusations de la Premier League selon lesquelles le club aurait commis plus de 100 infractions aux règles financières qui pourraient, en théorie, entraîner l’expulsion de la compétition. En ce moment, tout ne sent pas la rose à l’Etihad Stadium.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

À la suite de la déclaration étonnante de la Premier League lundi, les joueurs et le personnel se sont réunis et ont assuré que tout était “comme d’habitude”, l’accent restant sur la refonte d’Arsenal au sommet du tableau de la Premier League et la victoire à la fois de la FA Cup et la Ligue des champions.

Mais cela n’a pas été une saison habituelle pour City. Le moment où ils mettent normalement le pied à terre et blitz la course au titre avec une série de victoires est venu et reparti. Les joueurs clés ont subi des baisses de forme et même Guardiola a parfois semblé s’effilocher sur les bords.

Le résultat est que malgré tout ce qui se passe dans la salle de réunion et les problèmes à résoudre sur le terrain, la campagne pourrait encore se terminer avec City levant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions pour reproduire un exploit jamais réalisé une seule fois auparavant en Angleterre, par Manchester. United en 1999. C’est juste que, pour le moment, cela semble loin.

City a déclaré son intention de se défendre vigoureusement contre la Premier League – notamment avec la nomination de l’avocat Lord Pannick KC à 5 000 £ de l’heure – mais récemment, il n’y a pas eu la même énergie sur le terrain. La performance lors de la défaite 1-0 de dimanche à Tottenham Hotspur n’avait rien de l’éclat d’une équipe typique de Guardiola et par la suite, le manager de la ville s’est plaint du temps qu’il a fallu pour se rendre de Manchester à Londres. Il a été livré d’une manière qui suggérait que même lui savait que ce n’était pas une excuse valable.

Pep Guardiola en est à sa septième saison à Manchester City, autant que ses mandats à Barcelone et au Bayern Munich réunis. Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images)

La majeure partie de cette équipe de City a remporté quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières années, mais nous sommes en territoire inconnu en termes d’effet Guardiola sur les joueurs. Le joueur de 52 ans est connu pour être incroyablement intense avec une attention aiguë aux détails, des qualités qui l’ont aidé à remporter 27 trophées majeurs à travers l’Europe. C’est aussi un travail acharné pour les joueurs ; S’adressant à ESPN en août, Bernardo Silva a admis que toute l’expérience peut être difficile lorsqu’il a déclaré: “Parfois, c’est très fatigant et stressant, je ne le nierai pas.”

Silva est l’un des huit membres de l’équipe qui ont fait partie de chacune des équipes championnes de Guardiola à City aux côtés d’Ederson, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne et Phil Foden.

Guardiola a dirigé Barcelone pendant quatre ans entre 2008 et 2012, puis a passé trois ans au Bayern Munich entre 2013 et 2016. Il en est à sa septième saison à City et le noyau de l’équipe a été exposé à ses méthodes – et à sa folie – plus de tout autre groupe. Si travailler avec Guardiola est aussi éprouvant que le dit Silva, il ne serait pas surprenant qu’il y ait une certaine fatigue mentale et physique.

Il convient également de noter que depuis la Coupe du monde, Guardiola a remis en question le “langage corporel” de certains de ses joueurs à l’entraînement et, après être revenu de 2-0 pour battre Tottenham 4-2 à domicile le mois dernier, a déclaré qu’il “n’a pas reconnu son équipe.”

Malgré la menace de sanctions en Premier League, City poursuit ses plans pour rafraîchir l’équipe cet été. Cela signifiera probablement signer un arrière gauche après le départ de Joao Cancelo vers le Bayern en janvier et se placer parmi les clubs en lice pour Jude Bellingham si, comme prévu, il décide de quitter le Borussia Dortmund. Il est possible que Silva et Gundogan partent.

Pour l’instant, cependant, l’injection d’énergie devra venir des joueurs déjà là. Vers septembre, lorsque City gagnait et qu’Erling Haaland frappait but après but, il y avait un sentiment autour du campus Etihad que le plus gros problème auquel ils auraient à faire face cette saison était le contrat de Guardiola. Il a signé une prolongation de deux ans en novembre, mais plutôt que de cimenter la stabilité du club, des signes de vulnérabilité se sont glissés.

C’était très différent de Guardiola’s City qui, ayant eu une chance de rattraper son retard dans la course au titre quand Arsenal a perdu à Everton, ils n’ont pas pu en profiter et ont été battus au Tottenham Hotspur Stadium.

Peut-être que les accusations de Premier League déclencheront le feu que Guardiola recherche depuis la Coupe du monde. Ce sera peut-être le déplacement aux Emirats pour affronter Arsenal mercredi qui finira par remuer quelque chose.

Après avoir signé son nouveau contrat il y a quelques mois à peine, Guardiola a déclaré que c’était le sentiment – “l’odeur” – que ses joueurs avaient toujours envie de continuer à gagner qui l’avait convaincu de mettre la plume sur papier. Après quelques semaines turbulentes, vous vous demandez ce que cela lui dit maintenant.