Pep Guardiola pas surpris par les commentaires de Jurgen Klopp sur les dépenses de Man City

Pep Guardiola dit qu’il n’a pas été surpris de voir les commentaires de Jurgen Klopp sur les dépenses de Manchester City dans la préparation de leur défaite à Anfield.

Klopp a déclaré avant la victoire 1-0 de Liverpool que son équipe ne pouvait pas rivaliser avec la puissance financière des clubs appartenant à l’État, notamment City, Newcastle United et le Paris Saint-Germain.

Des sources ont déclaré à ESPN que City n’était pas satisfait des commentaires de l’Allemand, mais lors d’une conférence de presse vendredi, Guardiola a déclaré qu’ils n’étaient pas une surprise.

“Tout d’abord, ce n’est pas une surprise car ce n’est pas la première fois qu’il le dit”, a déclaré Guardiola.

“J’ai dit que ce n’était pas la première fois qu’il disait ça au cours des cinq ou six dernières années, alors [my focus is on] Brighton. C’est comme ça.”

Klopp a affirmé que Liverpool n’était plus dans la course au titre après sa défaite 3-2 à Arsenal le 9 octobre, mais depuis lors, ils ont remporté des matchs consécutifs en Premier League contre City et West Ham.

Cela a réduit l’écart entre City et Liverpool à sept points et Guardiola dit que le revirement montre qu’il avait raison de prendre les commentaires de Klopp avec une pincée de sel.

“Il semble qu’avec ma déclaration, je crois plus en l’équipe de Liverpool qu’en son entraîneur”, a déclaré Guardiola.

“Ce n’est que 10 matches, la Coupe du monde au milieu et beaucoup de matchs à jouer, l’Europe impliquée et les compétitions de coupe impliquées, les blessures impliquées.

“J’ai déjà dit, quand il nous reste six ou sept matchs, oui. Quand il ne reste que 10 matchs, un milliard de choses peuvent arriver. Je ne suis préoccupé que par Brighton à l’avenir.”