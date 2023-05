Pep Guardiola a déclaré qu’il n’était « pas optimiste ». L’Espagne prendra les mesures appropriées pour lutter contre le racisme dans le pays après que l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a de nouveau été insulté dimanche.

Trois personnes ont été arrêtées pour abus racistes sur l’ailier brésilien à Valence dimanche, et le club a été frappé d’une amende et d’une fermeture partielle du Mestalla.

L’incident a ouvert un débat plus large sur la question du racisme en Espagne, mais Guardiola, qui a passé du temps en tant que joueur et entraîneur en Liga, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les choses changent rapidement.

« Bien sûr, le racisme est un problème partout, pas seulement à un endroit spécifique », a déclaré Guardiola.

« Partout où nous avons [people] pensant que nous sommes meilleurs que nos voisins, nous sommes meilleurs que l’autre.

« Le problème, c’est qu’il y a du racisme partout. Pas seulement pour le sexe mais pour la couleur, pour les attitudes. Nous pensons que notre langue est meilleure que l’autre, notre pays est meilleur que l’autre.

Pep Guardiola a déclaré que le racisme est partout et a appelé les gens à accepter la diversité comme une force. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

« Nous devons accepter la diversité comme une force, comme un être humain, et encore en ce moment, nous en sommes loin. J’espère que cela peut être une étape pour nous améliorer en Espagne, mais je ne suis pas optimiste. Je sais un peu peu le pays et je ne suis pas vraiment optimiste.

« Il y a beaucoup de Noirs qui s’avancent pour défendre ce qu’ils ne devraient pas [have to] défendre. Espérons que la justice puisse aider à le faire, mais en même temps, cela va-t-il changer quelque chose en Espagne ? »

Pendant ce temps, City a un dernier match de Premier League contre Brentford avant de se préparer pour la finale de la FA Cup contre Manchester United et la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan.

Guardiola a déclaré qu’il souhaitait garder son équipe en rythme lorsqu’ils joueront au Gtech Community Stadium dimanche, ajoutant qu’il s’attend à ce que les joueurs commencent bientôt à frapper à sa porte pour demander s’ils jouent contre United et l’Inter.

« Ils viendront, mais pas encore », a déclaré Guardiola.

« J’ai une vague idée [of the teams for the FA Cup and Champions League finals]. United joue complètement différemment de l’Inter Milan et l’Inter Milan est différent de United. Il faut défendre et attaquer différemment. Les joueurs peuvent-ils mieux s’adapter ? D’abord Brentford, voyez ce que nous devons faire. »