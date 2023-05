Pep Guardiola ne quittera pas City s’il remporte le triplé

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il n’était pas encore prêt à quitter le club, même s’il remportait un triplé insaisissable. Les commentaires de l’entraîneur interviennent après que City a remporté son cinquième titre de Premier League en six ans. City peut encore compléter son triumvirat de trophées avec la finale de la Ligue des champions et la finale de la FA Cup encore à jouer.

« Pour l’instant, je ne pense pas à partir, mais qui sait ? » Guardiola a déclaré aux journalistes mardi. « Je voudrais continuer ici la saison prochaine indépendamment des résultats. Je ne sais pas ce que ça va donner de gagner ou de perdre, mais j’ai le sentiment d’avoir un contrat et je veux respecter le club.

City face à une série d’accusations de dopage financier

Bien que le club puisse potentiellement remporter les trois plus gros prix de la saison, City fait également face à de sérieuses allégations. Les champions d’Angleterre ont déjà été accusés d’avoir enfreint les règles financières plus de 100 fois. Selon les responsables de la Premier League, City a commencé à enfreindre ces principes de fair-play financier lors de la campagne 2009/10.

Guardiola a également abordé le nuage noir sur le club mardi. « Je resterai la saison prochaine alors qu’il y a 110 manquements contre nous », a déclaré Guardiola. Cependant, le manager espagnol a également rejeté les questions sur la possibilité de signer une prolongation de contrat. « Non non Non. Ces deux [years] suffisent », a déclaré l’entraîneur.

« Ce que j’aimerais, c’est que la Premier League et les juges puissent faire quelque chose dès que possible, alors si nous avons fait quelque chose de mal, tout le monde le saura. Et si, nous sommes comme nous le croyons en tant que club depuis de nombreuses années, de la bonne manière, alors les gens arrêteront d’en parler. On aimerait ça demain, cet après-midi mieux que demain.

La ville fait appel des accusations tandis que Guardiola mène la triple charge

Néanmoins, City aurait fait appel des accusations en raison de l’implication d’un supporter d’Arsenal. Cela entraînerait des retards dans l’affaire et pourrait signifier qu’une décision officielle pourrait ne pas être rendue avant quelques années. Le club pourrait faire face à une déduction de points, à une amende ou même à une expulsion de la Premier League s’il était reconnu coupable des accusations.

City termine sa campagne de haut vol avec des matchs contre Brighton et Brentford cette semaine. Ensuite, il affrontera Manchester United en finale de la FA Cup avant de se rendre à Istanbul pour affronter l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions.

PHOTO : IMAGO / PA Images