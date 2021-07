Pep Guardiola minimise les chances de Manchester City de signer le remplaçant de Sergio Aguero alors qu’il affirme que les prix élevés rendent le transfert « impossible » | Actualités footballistiques

Pep Guardiola dit que Manchester City n’a pas le prix de signer un attaquant remplaçant pour Sergio Aguero cet été.

Ciy a déjà fait une offre d’ouverture d’une valeur de 100 millions de livres sterling pour Harry Kane de Tottenham alors qu’ils cherchent à remplacer Aguero, qui a déménagé du côté espagnol de Barcelone avec un transfert gratuit.

Sky Sports News a rapporté exclusivement en mai que Kane avait dit aux Spurs qu’il voulait partir cet été, Manchester United et Chelsea étant également intéressés.

Image:

Kane a marqué trois buts pour l’Angleterre à l’Euro 2020



Mais Guardiola, qui est également intéressé par la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, admet qu’il devra peut-être se contenter de ce qu’il a déjà car les exigences sont trop importantes pour que City puisse répondre.

« Aux prix (indiqués), nous n’allons acheter aucun gréviste. C’est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre », a déclaré Guardiola à la chaîne catalane TV3.

« Tous les clubs sont en difficulté financière, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel (Jesus) et Ferran (Torres) qui ont été incroyables à ce poste.

Image:

Guardiola était en larmes lorsqu’il a fait ses adieux à Sergio Aguero



« Nous avons de jeunes joueurs dans l’académie et nous jouons plusieurs fois avec un faux neuf. Il y a plus de chances que nous n’achetions pas d’attaquant pour la saison prochaine.

« Nous ferons tout ce que nous pouvons dans la fenêtre de transfert et si nous ne le pouvons pas, nous aurons toujours l’équipe qui a remporté le championnat trois fois en quatre ans et atteint la finale de la Ligue des champions. »

Kane, le capitaine anglais, serait pleinement concentré sur l’Euro, avec une décision sur l’avenir de son club qui n’est pas attendue avant la fin du tournoi.

Il est évalué à plus de 120 millions de livres sterling et Tottenham tient à le garder malgré le fait que le joueur de 27 ans pense qu’il a un gentleman’s agreement avec Daniel Levy.

Paratici tient à garder Kane chez les Spurs

Image:

Fabio Paratici, le nouveau directeur général du football de Tottenham, veut que Kane reste



Le nouveau directeur général du football de Tottenham, Fabio Paratici, veut garder Harry Kane au club, mais dit qu’il n’a pas parlé à l’attaquant de son avenir alors qu’il représente l’Angleterre à l’Euro.

Kane a encore trois ans sur son contrat avec les Spurs et malgré son statut d’un des attaquants les plus prolifiques de la Premier League, en tête du classement des buteurs avec 23 buts dans l’élite la saison dernière, n’a pas encore remporté un trophée majeur dans sa carrière.

L’ancien chef des transferts de la Juventus, Paratici, a décrit Kane comme « l’un des meilleurs attaquants du monde » et souhaite que l’attaquant reste à Tottenham au-delà de la fenêtre de transfert d’été.

Paratici a dit Ciel en Italie: « Le garder n’est pas seulement mon objectif, c’est notre objectif en tant que club.

Image:

Harry Kane n’a pas encore gagné d’argenterie avec Tottenham



« J’ai hâte de le voir jouer en direct, j’ai eu beaucoup de chance ces dernières années parce que j’ai vu beaucoup de meilleurs joueurs et attaquants, comme Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain et bien d’autres. plus que maintenant j’ai oublié.

« En ce moment, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. C’est un joueur complet, vraiment spécial. Son physique est celui d’un vrai numéro neuf, un vrai braconnier, mais il a aussi une technique incroyablement raffinée.

« Il est capable de tirer des deux pieds et fournit également de nombreuses passes décisives – très peu de gens le remarquent, car il marque tellement de buts.

« C’est un joueur d’équipe, mais c’est un finisseur en même temps, donc je pense vraiment qu’il fait partie des trois meilleurs au monde.

« Je n’ai pas encore eu de ses nouvelles parce que je ne veux pas déranger les joueurs qui sont occupés à l’Euro, cela ne me semble pas juste. Ils sont concentrés sur leurs propres objectifs avec leurs équipes nationales. »