Pep Guardiola a estimé que Manchester City était trop timide lors de la première moitié de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mais était ravi de repartir avec une victoire 2-1.

Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez étaient sur la bonne voie alors que City effectuait un brillant retour en seconde période pour prendre le contrôle de la demi-finale.

Mauricio Pochettino, qui avait jeté Man City de Guardiola en quart de finale avec Tottenham en 2019, semblait sur le point de faire de même au cours de la première mi-temps, lorsque son skipper du PSG, Marquinhos, a conduit les hôtes dans une avance méritée. City a eu du mal à maîtriser Neymar mais a joué avec beaucoup plus de but après la pause.

De Bruyne et Mahrez ont saisi les deux buts à l’extérieur de City contre les finalistes de la saison dernière pour les laisser dans une position fantastique avant le match retour mardi prochain.

Bien qu’aucune équipe anglaise de l’histoire de la Ligue des champions n’ait perdu un match à élimination directe après avoir remporté le match aller à 47 reprises, Guardiola avait un message clair pour ses joueurs de City alors qu’ils tentaient d’atteindre la première finale de la Ligue des champions du club.

« Si nous jouons timides et pas qui nous sommes, alors tout peut arriver car ils ont la qualité pour renverser la vapeur », a-t-il déclaré.

« Mais si nous jouons avec la qualité comme nous l’avons fait en seconde période, nous aurons peut-être la chance d’atteindre la finale.

« Les 15 premières minutes au Borussia Dortmund étaient les mêmes, la première mi-temps à domicile contre Dortmund était la même. Tout le monde avait le désir mais nous devons apprendre. C’est juste la deuxième fois de notre histoire que nous sommes à ce stade. Près de 80 % des joueurs n’ont jamais disputé de demi-finale de Ligue des champions. Ce n’est pas comme les autres équipes. C’est un processus. Je dois les convaincre que lorsque nous serons qui nous sommes, tout sera plus facile. J’espère que cela se produira dans la prochaine Jeu.

« Il faut être agressif contre ces grandes stars sinon on ne peut pas le faire. Quand on est plus agressif en faisant une bonne intensité, on est différent. On peut être plus agressif et fluide. »

« J'étais heureux dans les vestiaires après que les joueurs se soient juste calmés. Pas des acclamations, juste du calme. Tout peut arriver au match retour. Maintenant, nous allons à Crystal Palace pour faire une étape importante en Premier League. »

















Poch: un jeu de deux moitiés

Pochettino était d’accord avec l’affirmation de Guardiola sur le déroulement du match, soulignant le manque d’agression de son équipe après la pause comme un domaine clé de regret.

Il a dit BT Sport: « Les deux mi-temps, la première mi-temps, nous avons bien fait. C’était difficile de dominer une équipe comme City. Nous avons créé des occasions. Nous méritions d’aller au vestiaire avec un avantage. Deuxième mi-temps, ils le méritaient, les buts étaient deux accidents. Ils ont dominé la seconde moitié et ont créé plus que nous, une moitié pour chacun.

« Pour les deux buts, nous nous sentons très déçus. Le premier a été difficile, le second arrive parfois en demi-finale et c’est vraiment douloureux que cela arrive en ce moment. »

« Difficile d’expliquer pourquoi nous étions meilleurs [in the first half], et en seconde, ils étaient plus cohérents. Pour nous, il était difficile de faire face à leurs échanges et à leurs conditions physiques. Ils étaient plus agressifs et pour nous c’était difficile de récupérer le ballon. Nous n’avons pas montré cette énergie dont vous avez besoin lorsque vous récupérez pour garder la possession et les forcer à aller plus loin. Cest ce qui est arrivé.

« C’est le match retour, dans le football il faut y croire, y aller dans six jours et faire de même, aborder le match comme aujourd’hui, gagner des buts marqués. Nous sommes dans un petit avantage de City mais il faut toujours essayer. »