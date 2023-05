Pep Guardiola mécontent d’Erling Haaland sur la décision de pénalité: « Le match n’est pas terminé »

Pep Guardiola a été mécontent de la décision d’Erling Haaland de ne pas tirer de penalty tardif lors de la victoire serrée de Manchester City sur Leeds United.

Les champions en titre de la Premier League et les leaders de la ligue naviguaient à 2-0 après le doublé d’Ilkay Gundogan en première mi-temps au stade Etihad samedi après-midi.

Le match semblait être là pour être mis au-delà de tout doute lorsque le remplaçant Pascal Struijk a abattu Phil Foden dans la surface en fin de match, mais Gundogan a frappé le poteau sur place avant que la réponse de Rodrigo ne déclenche une finale nerveuse.

Le meilleur buteur et tireur de penalty régulier Haaland a été superbe à partir de 12 mètres cette saison, mais a choisi de donner à Gundogan la chance de réussir un triplé, une décision qui n’a pas plu à son entraîneur.

« Le jeu n’est pas fini. Cela montre à quel point Erling est gentil et généreux. Si c’est 4-0 avec 10 minutes à jouer, OK. Mais à 2-0 ? Erling est le meilleur tireur de penalty en ce moment, donc il doit le prendre », a-t-il déclaré à la BBC.

« Aujourd’hui, Erling aurait pu marquer deux ou trois buts. Il a incroyablement bien joué, dans ses mouvements et tout… comment il s’est battu pour nous.

« J’aime féliciter Erling quand il ne marque pas. Si Gundo marque tout le monde, c’est ‘OK, triplé, bravo’. Mais un preneur est un preneur. A 2-0, c’est un business, pas une situation où on ne peut pas l’oublier. »

Cette victoire permet à Manchester City d’avancer de quatre points en tête du classement avant la rencontre d’Arsenal, deuxième, avec Newcastle United dimanche.

La performance des hôtes a été dominante pendant de longues périodes, en particulier dans une première mi-temps totalement unilatérale, avec l’homme à deux buts Gundogan brillant.

« Nous avons joué un match exceptionnel », a ajouté Guardiola. « Notre jeu de possession était vraiment bon. La première mi-temps a été exceptionnelle. Nous n’étions peut-être pas aussi cliniques que nous aurions dû l’être. La deuxième mi-temps, on ne peut pas l’oublier c’est trois matchs en six jours avec beaucoup de pression mentale.

«Après Arsenal, nous étions un peu épuisés et nous avons continué contre Fulham et West Ham – des adversaires coriaces. À la fin, le match pourrait se terminer avec le penalty. Mais ils marquent et nous devons souffrir. Mais nous avons vraiment très bien joué.

« Je dirais que c’était un match confortable pour lui (Ilkay Gundogan) car il n’était pas très pressé. Mais Gundo… que puis-je dire ? Il peut tout faire. En tant que milieu de terrain ou milieu offensif, il est tellement intelligent. Nous sommes ravis de l’avoir. »

Manchester City est le prochain en action contre le Real Madrid lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions mardi.

ALLER PLUS LOIN Les fichiers Pep: Les tactiques qui peuvent faire gagner le triplé à Man City

(Photo : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)