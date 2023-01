Pep Guardiola: Manchester City doit être “presque parfait” pour battre Arsenal au titre de Premier League | Nouvelles du football

Pep Guardiola estime que son équipe de Manchester City doit être presque parfaite d’ici la fin de la saison pour avoir une chance de battre Arsenal à la couronne de Premier League.

Champions City traîne les Gunners de huit points au sommet de la Premier League, avant de jouer leur match en main contre Chelsea à Stamford Bridge jeudi soir, en direct sur Sky Sports.

City a dû se contenter d’un point contre Everton en difficulté lors de sa dernière sortie, mais le match nul d’Arsenal contre Newcastle mardi leur a offert une chance de réduire le déficit.

Jeudi 5 janvier 18h30



Coup d’envoi 20h00





Guardiola estime cependant que son équipe a du pain sur la planche pour combler complètement l’écart.

“La façon dont ils ont encore joué contre Newcastle m’a beaucoup impressionné”, a-t-il déclaré. “Ils ont perdu deux points mais ils n’ont pas perdu la qualité [with which] ils ont joué.

“Nous devons être presque parfaits, je dirais, d’ici à la fin de la saison et espérons qu’ils baissent un peu leurs performances.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, pense que leur match contre Chelsea sera toujours difficile malgré leur forme récente



“Mais, en même temps, je vois la façon dont nous avons joué les derniers matchs, et le sentiment est bon.

“Mon objectif en tant que manager est toujours d’essayer d’être vous-même et d’être meilleur que l’adversaire, et après si vous concédez un tir et qu’ils marquent et que nous ne pouvons pas marquer, vous devez l’accepter et aller de l’avant.

“Ce que je veux voir, c’est que nous nous battons encore, n’abandonnons pas, pas maintenant, jusqu’à la dernière chance, jusqu’à la dernière goutte d’eau, nous pouvons nous battre pour gagner la Premier League, et le moment où nous ne pourrons pas gagner le En Premier League, nous devons être prêts à concourir la saison prochaine. C’est à ce moment-là que les équipes sont vraiment bonnes.”

Après avoir remporté la couronne au cours de quatre des cinq dernières saisons et grâce à sa solidité financière, Guardiola admet que son équipe fait face à certaines pressions à l’insu de ses pairs.

Il a ajouté: “L’avantage d’Arsenal et de Manchester United en ce moment est que personne n’a à gagner la Premier League avec 20 points d’avance en novembre comme Manchester City doit le faire – et c’est parfois un gros problème.

“Les gens disent, ‘Ah, oui, vous êtes…’ Oui, nous le sommes, mais avec Arsenal qui gagne tous ses matchs et vous avez sept ou huit points de retard… ça [Arsenal winning the title] ça peut arriver.”

Pep : Foden n’a rien à prouver

Image:

Phil Foden n’a commencé qu’un seul match pour City depuis son retour de la Coupe du monde du Qatar





Phil Foden n’a commencé qu’un seul des six derniers matchs de City en Premier League, mais Guardiola dit que c’est simplement dû à la bonne forme des autres joueurs, et rien de fâcheux de la part du milieu de terrain.

Interrogé sur ce que Foden devait faire pour regagner une place dans la formation de départ, Guardiola a répondu: “Rien. J’en ai choisi un autre. Il n’y a pas de raison particulière. La décision de jouer m’appartient exclusivement et non parce qu’il laisse tomber quelque chose, absolument ne pas.”

Les cinq prochains matches de Man City

5 janvier : Chelsea contre Man City, coup d’envoi à 20h, en direct sur Sky Sports

8 janvier : Man City contre Chelseacoup d’envoi 16h30, FA Cup

11 janvier : Southampton contre Man City, coup d’envoi à 20h, Coupe Carabao, en direct sur Sky Sports Football

14 janvier : Homme uni contre Man City, coup d’envoi à 12h30

19 janvier: Man City vs Spurs, coup d’envoi à 20h, en direct sur Sky Sports