Pep Guardiola : Man City ne pourrait jamais dépenser comme Chelsea ; « Nous paierons ce qui est juste » | Nouvelles du football

Pep Guardiola a affirmé que Manchester City serait « tué » s’il dépensait le genre de sommes crachées par Chelsea au cours des 12 derniers mois.

Les dépenses de City ont longtemps été examinées depuis la prise de contrôle de Sheikh Mansour en 2008, le club faisant toujours face à 115 accusations de Premier League pour des violations présumées de la réglementation financière.

Mais Guardiola a insisté sur le fait que leur approche avait toujours été prudente, contrairement à celle adoptée par le groupe de propriété de Todd Boehly à Stamford Bridge, où l’arrivée de l’ancienne star de la City Academy Romeo Lavia cette semaine avait porté les dépenses à près d’un milliard de livres sterling depuis le début de l’été dernier.

City, qui a signé Josko Gvardiol et Mateo Kovacic dans cette fenêtre, pourrait revenir sur le marché avec Kevin De Bruyne face à cinq mois d’absence et à l’incertitude quant à l’avenir de Cole Palmer, mais Guardiola a déclaré qu’ils ne paieraient que des prix équitables.

« Je ne pourrais pas rester ici si nous dépensions ce que Chelsea a dépensé au cours des deux dernières fenêtres de transfert – vous me tueriez », a déclaré Guardiola. « Vous allez me tuer, c’est sûr. Nous serions sous surveillance comme vous ne pouvez pas l’imaginer.

« Quand les gens disent que Manchester City et Pep Guardiola achètent des joueurs, je ne savais pas que j’avais beaucoup d’argent dans ma poche pour acheter tous les joueurs que j’ai.

« Nous devons voir ce qui se passe sur le marché et si nous pouvons le faire et payer ce que nous pensons être juste.

« Nous voulions (Harry) Maguire et ne l’avons pas acheté parce que nous ne voulions pas payer, nous voulions (Marc) Cucurella et nous n’avons pas payé, nous voulions Alexis Sanchez et nous n’avons pas payé.

« En fin de compte, nous paierons ce qui est juste pour le faire. Sinon, nous avons l’académie. »

Guardiola était catégorique sur le fait qu’il ne critiquait pas Chelsea, mais le Catalan ressent clairement un sentiment de double standard.

« Ils peuvent faire ce qu’ils veulent », a-t-il ajouté. « Je ne critique pas Chelsea une seule seconde. Je dis que si nous le faisons, nous sommes morts, partout dans le monde. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent…

Image:

Chelsea a dépensé 945,6 millions de livres sterling depuis le rachat de Boehly





« S’ils veulent dépenser, je ne sais pas, 900 millions de livres sterling depuis l’arrivée de (Boehly), 900 de plus, 900 de plus. Ils l’ont. L’entreprise est l’entreprise. Ils vendent beaucoup cette saison pour pouvoir le faire.

« Je n’aime pas quand ils me critiquent, ce que nous faisons, ce que j’ai à dire. Chacun a ses propres affaires et chacun fait ce qui est le mieux pour le club.

« Tout le monde gagne. Dites-moi la vérité : appréciez-vous beaucoup la fenêtre de transfert ? Ce joueur, l’autre, toutes les quelques minutes sur Sky TV, un nouveau joueur par-ci, un nouveau joueur par-là. C’est tellement drôle. »

La fenêtre de transfert de cet été a été secouée par l’afflux de liquidités de l’ambitieuse Saudi Pro League, City ayant vendu Riyad Mahrez à Al Ahli et accepté une offre d’Al Nassr pour Aymeric Laporte.

« Tout le monde se plaint de l’Arabie saoudite, des clubs, puis ils ouvrent la porte, tapis rouge, ‘Qu’est-ce que tu veux mon ami? », A déclaré Guardiola. « Ils vendent tout. Ils sont si heureux. Tout le monde se plaint mais tout le monde ouvre la porte. »

Man City va entrer sur le marché pour remplacer De Bruyne

Avec De Bruyne sur le point d’être opéré d’une blessure aux ischio-jambiers, Guardiola a déclaré qu’il parlait au directeur du football Txiki Begiristain de leurs options dans la fenêtre.

« Nous devons peut-être ajouter quelqu’un d’autre », a déclaré Guardiola. « Mon opinion est que j’aime une petite équipe. Mais le coup de Kevin change la perspective. C’est un joueur très important et ce n’est pas une ou deux semaines.

« C’est quatre ou cinq mois, il a 32 ans et il doit être physique à cause de la façon dont il joue physiquement. Nous devons donc réfléchir un peu sur l’équipe et réfléchir à ce que nous devons faire mais nous devons contrôler.

« Mais nous ne sommes pas les seuls à dépenser beaucoup d’argent ces dernières années. »

