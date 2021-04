Pep Guardiola a mis ses joueurs au défi de franchir la prochaine étape de la Ligue des champions avant leur quart de finale retour contre le Borussia Dortmund suite aux frustrations des dernières saisons.

Les leaders de la Premier League détiennent un avantage de 2-1 par rapport à la première rencontre de la semaine dernière avant le match retour de leur quart de finale au Signal Iduna Park mercredi.

City a été battu en quarts de finale à chacune des trois dernières saisons et n’a pas atteint les quatre dernières depuis 2016.

Guardiola veut que ses joueurs fassent leurs preuves en utilisant la déception de leurs récents échecs comme motivation.

« Il est maintenant temps de faire un autre pas, tout le monde le veut. Les joueurs d’abord parce qu’ils étaient tristes quand nous n’avons pas pu aller en demi-finale », a-t-il déclaré.

















«Demain est une autre occasion de faire ses preuves. Personne ne nous la donnera – nous devons la gagner, nous devons la faire.

« Si nous sommes bons ou si nous ne faisons pas d’erreur, comme nous l’avons fait contre Lyon, nous allons le faire. Nous verrons mais je suis tellement excité de voyager en Allemagne, et pour tous les joueurs et le club, d’essayer. pour le faire. »

City, qui enchérit pour un quadruple sans précédent cette saison, est clairement favori pour progresser mais Guardiola est bien conscient des nerfs et des pressions qui peuvent entrer en jeu à ce stade de la compétition.

Pour cela, il a appelé les dirigeants de son côté à se lever et à prendre leurs responsabilités.

Il a dit: « Bien sûr, vous devez contrôler vos émotions mais parfois vous avez besoin d’émotions d’une bonne manière pour gagner ce type de match.

« Je n’ai rien dit de spécial, nous n’allons rien faire de spécial. Nous y allons juste pour gagner le match, analyser et chacun essaie d’être un leader sur le terrain.

« Lorsque le gars se sent à l’aise pendant le match pour prendre ses responsabilités, soyez plus impliqué; pour les gars qui sont plus nerveux ou calmes, OK, faites votre travail, jouez simplement, soyez calme, et après le reste viendra. Après, peut-être, cinq minutes, vous serez prêt à refaire une bonne performance. «

Guardiola insiste également sur le fait que son équipe ne restera pas en retrait sur son avantage dès le match aller, déclarant: « Nous avons hâte. Beaucoup de choses peuvent arriver, rien n’est garanti. Nous avons eu un bon résultat, nous ne défendons pas, tout pour gagner.

« Si vous pensez aux conséquences ou aux buts que vous devez marquer ou concéder, vous oubliez ce que vous devez faire. Vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire dans le jeu, le plan que nous avons pour l’exécuter.

« Après la qualité des joueurs fera le reste. Ce sera mieux qu’ils ne marquent pas et nous gagnons, mais en Ligue des champions, vous avez toujours une chance. Nous avons des armes pour marquer, ils ont des armes pour marquer. »

« Nous y allons, nous n’allons pas défendre tout ce que nous avons gagné ici, contrôler leur qualité, essayer de gagner le match. »

City sera sans Sergio Aguero qui n’a pas voyagé en Allemagne en raison d’un problème musculaire, mais Aymeric Laporte revient dans l’équipe après avoir raté la défaite 2-1 en Premier League à Leeds.

« La sécheresse de l’objectif de Haaland n’est pas due au transfert de parole »

Erling Haaland sera probablement la clé des espoirs de Dortmund de renverser la situation.

L’attaquant norvégien n’a pas marqué lors de ses six derniers matches pour le club et le pays, mais le patron de Dortmund, Edin Terzic, insiste sur le fait que la spéculation continue sur l’avenir du joueur de 20 ans n’affecte pas son jeu.

















Terzic a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match: « Même s’il n’a pas marqué lors de ces derniers matches, il est un joueur important et clé pour nous.

« Il peut causer des difficultés à nos adversaires. Comme nous l’avons vu lors des derniers matches, notamment en seconde période contre Stuttgart, il a fait un excellent travail.

« Il est important qu’il marque des buts et il est le joueur clé pour nous. »

Image:

Jadon Sancho manquera à nouveau d’affronter son ancien club de Manchester City



Jadon Sancho a également été exclu du match retour, l’international anglais étant mis à l’écart pendant plus d’un mois en raison d’un problème à la cuisse.

Dortmund a également des doutes sur les blessures sur le couple expérimenté Marco Reus et Mats Hummels pour le match.

Terzic a déclaré: « Il y a quelques blessés légèrement. Nous devrons attendre. Marco Reus et Mats Hummels devaient être remplacés et quitter le terrain samedi.

« Nous avons une autre session de formation et nous verrons qui sera à notre disposition. »