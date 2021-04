Pep Guardiola a salué l’exploit « incroyable » de Manchester City en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions, affirmant qu’il commençait à construire l’histoire du club.

Les buts de Riyad Mahrez et de Phil Foden signifiaient que City est venu par derrière contre le Borussia Dortmund pour mettre fin à sa mauvaise série en quarts de finale de la Ligue des champions, progressant 4-2 au total après une victoire 2-1 en Allemagne.

La victoire voit City, qui affrontera le PSG au tour suivant, n’atteindre que sa deuxième demi-finale de l’histoire du club et la première de l’ère Guardiola.

« C’est incroyable », a déclaré Guardiola BT Sport. « C’est la deuxième fois que nous arrivons en demi-finale, donc il n’y a pas beaucoup d’histoire pour notre club ici, mais nous allons commencer à le construire.

« Nous avons été brillants sauf pendant les 10 premières minutes. Nous allons essayer de jouer un bon match [against PSG].

« Demi-finale, Ligue des champions. Pour la deuxième fois de notre histoire, nous sommes là avec la vraie élite européenne. Maintenant, je ne veux pas penser une seconde au PSG. Je veux fêter ça. Dîner avec le staff et l’équipe, je ne sais pas quel vin, ce sera avec du vin à coup sûr.

Image:

Riyad Mahrez a marqué un penalty pour Man City contre Borussia Dortmund



« C’est un bon moment pour nous tous, en particulier pour les joueurs. Nous ne pouvons pas oublier qu’au cours des cinq années que nous sommes ensemble, nous sommes sortis quatre fois de la Ligue des champions.

« Les joueurs souffrent de la même manière que le personnel des coulisses et toutes les personnes travaillant dans le club. Ce sont d’énormes concurrents et ils veulent passer à l’étape suivante – et ils l’ont fait. »

En franchissant un obstacle psychologique pour atteindre les quatre derniers, Guardiola a ajouté: « Pour le club, c’est si important, nous ne pouvons pas le nier.

« Cette compétition est difficile. Vous travaillez pendant 10 mois et vous êtes jugé pour un match. Vous sortez et votre saison est considérée comme un échec, un club de désastre. Ce n’est pas juste. Nous ne pouvons pas juger ce que ces gars ont fait en quatre ou cinq ans.

Mais dire cela, psychologiquement, pour nous tous – les joueurs, moi-même, le personnel en coulisses, mon président, PDG, passer ce moment des quarts de finale pour se rendre aux demi-finales était nécessaire.

«Maintenant, bien sûr, nous en voulons plus.

Pep on Foden célébrations – et garder Haaland tranquille

Image:

Phil Foden s’est dirigé directement vers Pep Guardiola après avoir marqué le deuxième but de City



Foden a réaffirmé son importance pour City en marquant le deuxième but crucial qui signifiait que Dortmund devait marquer trois fois dans les phases finales pour inverser l’égalité.

L’international anglais est devenu un joueur clé pour Guardiola après avoir traversé les rangs des jeunes de City et empêche désormais Raheem Sterling de participer aux matchs importants.

Le but de Foden a déclenché d’énormes célébrations sur le banc de la ville, le joueur courant directement vers Guardiola et embrassant son entraîneur, qui avait l’air ému.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait dit à Foden pendant les célébrations, Guardiola a répondu: « J’ai dit: » Bien joué, bon tir, merci « . Il a couru vers le banc et il m’a trouvé. C’était un câlin pour tout le club, tous ceux qui ont travaillé si dur ici cette saison pour réaliser ce que nous avons accompli jusqu’à présent.

« C’est incroyable ce que nous avons fait, et maintenant nous devons juste récupérer, célébrer ce soir, et après cela, nous verrons ce qui se passera. »

City a gardé le très apprécié Erling Haaland silencieux dans les deux jambes de la cravate.

Guardiola a ajouté: « Je dirais que ce joueur est presque imparable et que la meilleure façon de se défendre contre ces joueurs talentueux est de ne pas leur laisser le ballon. Ils veulent le ballon, ils ont besoin du ballon, alors ne le faites pas. [let them] l’avoir. »

Patron de Dortmund: pas content de l’arbitre

L’entraîneur par intérim de Dortmund, Edin Terzic, a félicité City pour sa victoire, mais a estimé que son équipe pouvait se sentir lésée par deux décisions d’arbitrage notables sur le match nul.

L’équipe de Bundesliga a controversé un but refusé au stade Etihad et Terzic a estimé que le penalty accordé contre eux au retour du handball contre Emre Can était sévère.

Terzic a déclaré: « Nous ne sommes pas satisfaits des décisions prises par l’arbitre au cours des huit derniers jours des deux matchs. Nous ne comprenons pas pourquoi ils n’utilisent pas l’écran s’il est là pour aider.

« Mais c’était une partie des matchs, Man City méritait de passer au tour suivant. »

Un aspect dont il pouvait être fier était la performance de l’international anglais de 17 ans Jude Bellingham, qui a brillé lors des deux matchs.

Terzic a déclaré: « La seule chose que nous ne savons pas sur Jude, c’est sa limite. Il a tellement de potentiel et de talent.

« C’est un garçon formidable qui veut s’améliorer. Nous devons découvrir quelle est sa limite et essayer de le pousser vers cette limite. Ce soir, le monde entier a vu de quoi il est capable. »

Tirage en demi-finale

Premiers pas: 27/28 avril | Match retour: 4/5 mai

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Real Madrid contre Chelsea

Et après?

Manchester City fait face à un autre marqueur clé sur sa route vers le quadruple alors qu’il affrontera Chelsea lors d’une demi-finale de la FA Cup à Wembley samedi, coup d’envoi à 17h30.

Dortmund a sept points de retard dans la course pour les quatre premiers en Allemagne et affrontera le Werder Brême samedi, coup d’envoi à 12h30.