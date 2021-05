Pep Guardiola: le patron de Manchester City est convaincu que les récentes défaites contre Chelsea n’auront pas d’impact sur la finale de la Ligue des champions | Actualités du football

Pep Guardiola est sûr que la deuxième défaite de Manchester City contre Chelsea en trois semaines n’aura aucune incidence lorsque les équipes se rencontreront en finale de la Ligue des champions à la fin du mois.

City a raté l’occasion de sceller son troisième titre de Premier League sous Guardiola samedi alors que Sergio Aguero a raté un penalty avant que Chelsea ne vienne par derrière pour gagner 2-1 au stade Etihad.

Chelsea a également été vainqueur lorsque les équipes se sont rencontrées à Wembley en demi-finale de la FA Cup le mois dernier, mais à deux reprises, Guardiola a apporté plusieurs changements à son équipe et a gardé Phil Foden et Ilkay Gundogan hors de la formation de départ.

















En tant que tel, on pouvait difficilement dire que l’un ou l’autre des jeux était une répétition générale pour la pièce maîtresse européenne du 29 mai.

« Je suis sûr que pour la finale de la Ligue des champions, nous serons prêts à concourir et à jouer le meilleur match possible », a déclaré Guardiola.

« Maintenant que la FA Cup et la Carabao Cup sont terminées, nous devons nous concentrer sur la victoire en Premier League. Nous devons encore obtenir les points – lorsque nous obtiendrons les points, nous serons champions.

« Jusque-là, les champions sont Liverpool. Pourtant, nous ne le sommes pas. Depuis un ou deux mois, les gens disaient que c’était déjà fait. Non, nous devions encore aller à Leicester et gagner à l’extérieur, Aston Villa et gagner à l’extérieur, Crystal Palace et gagner, vous devez donc faire ce que vous avez à faire, et nous l’avons fait.

« Donc, nous avons la position que nous avons et nous allons essayer, dans les trois prochains matchs que nous avons, de gagner la Premier League et après, cela dépend du jour où cela se produira, nous allons nous préparer pour le Finale de la Ligue des champions. «

Les rivaux de Manchester United ont fait en sorte que l’attente pour le titre se poursuive avec leur récupération désormais habituelle après avoir concédé à l’extérieur, se ralliant pour une victoire 3-1 à Aston Villa dimanche après-midi.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer pourrait passer à moins de quatre points avant que City ne joue à nouveau alors qu'ils naviguent à domicile contre Leicester et Liverpool en Ligue des champions mardi et jeudi avant que Guardiola ne se rende à Newcastle vendredi.

















Lorsqu’on lui a demandé si la pression pouvait atteindre son côté dans un tel scénario, Guardiola a répondu: « Je ne sais pas. [aiming] pour gagner à Newcastle comme nous l’avons fait dans toutes les saisons et tous les matchs.

«Je ne sais pas quelles sont les pressions, nous avons joué pour gagner le match, nous allons à Newcastle pour gagner le match et, sinon, après nous allons essayer de gagner le match à Brighton. nous allons essayer de faire.

















« Ce n’est toujours pas fini, vous devez gagner les matchs et nous allons essayer de le faire lors du prochain match contre Newcastle. Si c’est la pression pour remporter le titre, c’est la pression que je veux, et nous avons besoin de ce type. de pression pour être un top, un top squad.

« [Against Chelsea] nous avons fait de notre mieux pour gagner, nous avons eu des chances, malheureusement cela ne pouvait pas être possible pour différentes raisons, et nous allons nous préparer maintenant, mentalement, avec un ou deux jours de congé et après nous allons nous concentrer, analyser Newcastle et essayez de gagner la partie. «

Tuchel: Nous avons une vraie croyance pour la finale

Thomas Tuchel affirme que Chelsea se préparera pour la finale de la Ligue des champions dans la « vraie conviction » qu’ils peuvent battre Manchester City.

L’Allemand a déclaré: « J’ai dit avant que cela ne changerait pas trop, quel que soit le résultat de ce match.

Image:

Tuchel a remporté ses deux premières rencontres avec Guardiola depuis sa nomination comme entraîneur-chef de Chelsea



« Je vais m’en tenir à cela, mais ce n’est certainement pas un inconvénient pour nous d’avoir cette expérience, en si peu de temps, de les battre deux fois.

«Nous savons très bien que si vous jouez une finale, c’est très spécial et vous vous battez pour chaque centimètre et chaque avantage que vous pouvez faire pour gagner le match.

« Mais, oui, cela nous donne la vraie conviction que nous pouvons le faire parce que nous l’avons déjà fait. Nous essaierons de conserver le sentiment et cet élan pour notre arrivée à Istanbul, car nous arriverons avec un objectif clair. et un objectif clair pour gagner.

« La meilleure façon de jouer une finale est d’avoir confiance en soi et je pense que nous pouvons conserver ce sentiment de ces deux matches. »