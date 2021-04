Pep Guardiola a critiqué l’UEFA sur la congestion des matches et estime que des changements sont nécessaires dans le jeu à la suite de la débâcle de la Super League européenne.

La fureur suscitée par l’échec de la Super League européenne a éclipsé la décision de l’UEFA d’approuver les modifications du format de la Ligue des champions à partir de 2024.

La compétition doit passer de 32 à 36 équipes avec une phase de groupes remaniée qui verra toutes les équipes jouer au moins 10 matches.

Guardiola a déclaré: « A chaque fois, c’est pareil. Tous les managers et joueurs demandent une meilleure qualité et le monde du football opte pour la quantité.

« Mais nous ne sommes pas responsables de cela. Nous devons demander à l'UEFA et à la FIFA de prolonger l'année, peut-être 400 jours par an. Peut-être qu'ils pourront alors trouver une solution à ce sujet. »

















Lorsqu’on lui a demandé si le désir de gagner de l’argent avait dépassé le désir d’être compétitif et de gagner des matchs de football, Guardiola a ajouté: «Chacun dans son travail, il y a un équilibre important. C’est une entreprise. Nous ne pouvons pas nier que c’est une entreprise.

« Tous les clubs et tous les supporters veulent les meilleurs joueurs possibles. Pour cela, vous avez besoin d’investissements. Tout le monde le fait. Le chapitre est terminé et le club a fait une déclaration honnête. Nous en tirerons des leçons. Il est temps de passer à autre chose.

« Il faut changer quelque chose à l’avenir. La Ligue des champions a commencé comme juste championne puis pour le top quatre. Elle a changé.

« Tout le monde a la qualité, ils méritent de jouer. Après cela, des personnes en charge d’un cerveau intelligent et intelligent décident de ce qui est le mieux pour le football. »

Guardiola a également été interrogé sur ses préoccupations concernant les blessures des joueurs – et en particulier le tweet d’Ilkay Gundogan jeudi – dans lequel il a qualifié les réformes proposées de la Ligue des champions de « le moindre de deux maux » par rapport à la Super League européenne.

Avec tout ce qui se passe en Super League … pouvons-nous aussi parler du nouveau format de la Ligue des champions? De plus en plus de jeux, personne ne pense à nous joueurs?

Le nouveau format UCL est juste le moindre des deux maux par rapport à la Super League … – Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 22 avril 2021

Guardiola admis en raison de la congestion du match, la finale de la Coupe Carabao de dimanche contre Tottenham Sky Sports Football – était tombé dans sa liste de priorités cette saison, alors que l’équipe visait son quatrième titre consécutif.

« Maintenant, nous jouons à un moment important de la saison, c’est un mélange de contradictions », a-t-il ajouté.

« C’est une finale [against Tottenham] mais un œil est sur la Ligue des champions [semi-final against Paris Saint-Germain] et [Premier League fixture against] Crystal Palace.

« La Carabao Cup, c’est sympa, on joue pour remporter le titre, mais le PSG est là, on a un œil dessus. On voit ce qui se passe dimanche. »

« Cette saison, vous jouez au milieu de la saison. Je dirais que la Premier League est le premier titre de la saison, puis la Ligue des champions pour se qualifier est le deuxième titre. Le troisième est l’Europe, puis la FA Cup, puis après la Coupe Carabao.

« Nous ne pouvons pas oublier, nous avons commencé la saison contre les Wolves. Nous avons eu un match amical. Nous n'avons pas un seul en milieu de semaine.

















« Je ne peux pas les entraîner, juste pour gérer l’équipe de la manière la plus précise possible. Je ne peux rien entraîner, juste des vidéos, souvenez-vous de ce que vous devez faire. pas les joueurs.

« Ensuite, le Community Shield si nous nous qualifions. Les joueurs adorent jouer, mais se blessent parfois. L’UEFA le sait, mais s’en moque. Nous allons jouer, nous avons de la chance d’être en Ligue des champions la saison prochaine.

« C’est beaucoup, honnêtement, nous n’avons pas eu de pause en milieu de semaine. Il y aura plus de blessures. Ces gars-là terminent une saison incroyablement difficile, six jours de pause puis vont dans les équipes nationales.

« Chaque fois que nous en parlons à l’UEFA, ils disent que nous prenons note, mais après cela, plus de matchs.

« Puis un nouveau concours. C’est comme un acteur ou une actrice dans un théâtre qui va trois fois par jour – ils aiment faire un bon spectacle mais trois fois par jour, c’est trop. »