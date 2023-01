Pep Guardiola: le manager de Manchester City pense que Marcus Rashford était hors-jeu pour le premier but de Man Utd lors de la victoire dans le derby | Nouvelles du football

Pep Guardiola pense que le premier but de Manchester United contre son équipe de City aurait dû être exclu pour un hors-jeu par Marcus Rashford, car l’attaquant “intervenait” dans le mouvement qui a vu le derby tourner la tête.

City a vu son avance de 1-0 à Old Trafford annulée lorsque Bruno Fernandes est revenu à la maison avant que Rashford n’inscrive le but de la victoire trois minutes plus tard – mais le premier but a été assombri par la controverse.

Casemiro a joué un ballon vers Rashford – qui se tenait en position de hors-jeu et a tenté de passer sur la passe. L’attaquant de United a ensuite réalisé que Fernandes – en position de jeu – était mieux placé et le milieu de terrain a couru pour marquer.

Rashford n’a touché aucun joueur dans le mouvement, mais a clairement tenté d’atteindre la fin de la passe.

Image:

Marcus Rashford a été jugé ne pas interférer avec le jeu dans la préparation de l’égalisation de Bruno Fernandes contre Man City





Image:

Rashford n’a pas touché le ballon mais a tenté de jouer le ballon avant la frappe de Fernandes





Guardiola pense que Rashford affectait le jeu en interférant avec la course défensive du défenseur de City Manuel Akanji, ce qui le mettrait hors-jeu selon le règlement.

“Manu Akanji arrête la ligne [of running]”, a déclaré Guardiola. “S’il sait qu’il va aller avec Rashford, il reviendra avec lui et fera le duel un contre un et il verra ce qui se passera. Mais il [Rashford] intervient dans l’action.

“Mais l’arbitre a décidé qu’il n’était pas intervenu dans ce stade. Ça va, qu’est-ce qu’on va faire ? Allons-nous porter plainte ? Non. Félicitations pour ça. Parfois, ça arrive dans notre [favour]. Parfois [it’s like] que.

Image:

Pep Guardiola est entouré de joueurs de Manchester United alors qu’il affronte l’arbitre Stuart Attwell à plein temps





“La décision est qu’ils ne croyaient pas qu’il [impacted the play]. Rashford intervenait dans cette action lorsque cela s’est produit. C’est Old Trafford. Nous devons jouer beaucoup mieux. Comme si c’était Anfield. Nous devons faire mieux.

“La règle est la règle, l’interprétation appartient à l’arbitre. Je dis que Rashford est hors-jeu, Bruno ne l’est pas. La situation appartient aux arbitres.”

Guardiola a donné l’exemple qu’un joueur hors-jeu se tenant dans la ligne de vision du gardien de but à partir du tir d’un coéquipier est normalement pénalisé – et qu’il s’agissait d’un scénario similaire.

Image:

Les joueurs de Manchester City étaient furieux de voir le but accordé





Le manager de City était cependant plus concentré sur la façon dont son équipe aurait pu mieux défendre dans les minutes après l’égalisation de Fernandes. Rashford a tapé à la maison sur le centre d’Alejandro Garnacho à peine trois minutes et 46 secondes après le premier but de United.

“Rashford est hors-jeu. Bruno Fernandes n’est pas hors-jeu. La question est d’intervenir ou de ne pas intervenir dans l’action”, a déclaré Guardiola. “Quand un joueur tire et [another] joueur est devant le gardien et ne touche pas le ballon, c’est toujours interdit.

“La décision est bien sûr [belonging to] les arbitres et le VAR. On suit l’action, on ne fait pas de hors-jeu [appeal]on suit l’action et après l’action, c’est soit Ederson qui intervient [with a save] ou non.

“Que pouvons-nous améliorer? Après avoir concédé le but, dans les prochaines minutes, nous ne pouvons pas concéder le suivant. Nous leur avons permis de marquer. Venez, venez, venez. C’est le détail le plus important que nous devons améliorer pour l’avenir. “

Quelle est la règle du hors-jeu dans ce cas ?

Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est joué ou touché par un coéquipier n’est pénalisé que s’il s’implique dans le jeu actif par :

interférer avec le jeu en jouant ou en touchant un ballon passé ou touché par un coéquipier ou

interférer avec un adversaire en : empêcher un adversaire de jouer ou de pouvoir jouer le ballon en obstruant clairement le champ de vision de l’adversaire ou défier un adversaire pour le ballon ou tenter clairement de jouer une balle qui est proche lorsque cette action a un impact sur un adversaire ou faire une action évidente qui a clairement un impact sur la capacité d’un adversaire à jouer le ballon



“Nous devons trouver Haaland davantage – United a bien défendu”

Image:

Erling Haaland a joué un rôle plus profond mais a eu du mal à avoir un impact sur les choses à Old Trafford





Guardiola a également expliqué pourquoi City n’a pas été en mesure d’utiliser pleinement l’attaquant vedette Erling Haaland samedi midi, le Norvégien étant maintenant sur une mini-sécheresse de deux départs en Premier League et une apparition en remplacement de la Coupe Carabao sans but.

Haaland a joué un rôle plus profond que la normale à Old Trafford dans le but de faire sortir Raphael Varane et Luke Shaw du bloc défensif de United. Mais Guardiola a salué la qualité de la défense des adversaires de City samedi.

“Peut-être que nous devons le trouver un peu plus dans le dernier tiers”, a déclaré Guardiola de Haaland. “Nous avons essayé de le laisser tomber en sachant que Shaw et Varane le suivraient, mais ce n’est pas facile de créer des occasions.

“United lors des derniers matchs n’a concédé qu’un seul but ici en Premier League. Nous en avons eu un ou deux autres avec la dernière passe, ou le dernier centre pour les petits instants. J’ai rendu hommage à United pour la qualité qu’ils ont.

“Nous nous sommes bien comportés, nous nous sommes comportés comme nous l’avons été au cours des six dernières années et les nombreuses fois où nous sommes venus ici ensemble. Monopolisez le ballon et ils ne font que défendre, défendre et attendre la bonne action.”