Pep Guardiola: le manager de Man City salue la Premier League comme priorité absolue après avoir battu le Real Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Pep Guardiola pense que gagner la Premier League est plus important que de gagner la Ligue des champions alors que son équipe de Manchester City cherche à récupérer sa couronne avec une victoire sur Chelsea à l’Etihad dimanche.

S’exprimant après que son équipe ait réservé sa place en finale de la Ligue des champions avec une victoire catégorique 4-0 contre le Real Madrid mercredi, Guardiola a déclaré: « C’est non-stop [playing after the Real Madrid game].

« [But,] la chose la plus difficile [is coming]. Les joueurs de tennis disent [serving] gagner Wimbledon est le plus difficile. Dimanche, le jeu est entre nos mains.

« La Premier League est la compétition la plus importante, car elle se déroule sur 10-11 mois. Nous avons la chance de finir à la maison avec notre peuple pour l’emporter.

« Le dernier est le plus difficile car il y a beaucoup d’émotions. Nous ne nous pardonnerions pas si nous étions distraits.

« Maintenant, nous savons que nous avons trois matchs pour remporter le titre. Chaque match que nous gagnons aide le suivant.

« Nous ne pouvons pas oublier la réalité, ce qui s’est passé contre (Manchester) United et (Aston) Villa dans le passé. Le football est une émotion, sur le moment. Si nous pouvons gagner à domicile, nous devons le faire.

« En tant que manager, je sens que je fais partie de quelque chose. Je ne pense jamais que cela m’appartient – j’en fais partie. [Success is not possible] sans le travail incroyable du directeur sportif, conseil d’administration… [and] les joueurs sont la chose la plus importante. »

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, admet à quel point il aime le combat verbal avec le milieu de terrain Kevin De Bruyne et dit que cela fait de lui un meilleur joueur



Kevin De Bruyne a été aperçu en train de crier à Guardiola lors de la victoire sans faute contre Madrid, mais le patron de City tenait à encourager les éclairs de confrontation entre les deux. « Je l’aime…[when] on se crie dessus », a-t-il ajouté.

« Parfois, dans certains matchs, c’est un peu plat. J’aime cette énergie. Ce n’est pas la première fois [he shouts at me]vous ne le voyez pas : combien de fois il m’a crié dessus sur le terrain d’entraînement.

« C’est ce dont nous avons besoin. Après cela, il devient le meilleur. »

Lampard : City est la meilleure équipe du monde | J’avais envie de signer Haaland

Le patron par intérim de Chelsea, Frank Lampard, a fait l’éloge de ses prochains hôtes, mais a hésité à les classer parmi les meilleurs de l’histoire.

« Je ne sais pas [whether Manchester City are] le meilleur [team] jamais, mais ils sont clairement une équipe fantastique et ils le sont depuis un bon moment maintenant », a déclaré Lampard.

« Énorme crédit pour [their] cohérence. À ces niveaux, ils se rapprochent de la plus grande équipe. La forme dans laquelle ils se trouvent à la minute, vous ne voudriez pas parier contre eux sur quoi que ce soit. Je pense que c’est la meilleure équipe du monde [at the moment]. »

Le patron par intérim de Chelsea, Frank Lampard, révèle qu’il a tenté de signer Erling Haaland de Man City pour Chelsea lorsque l’attaquant norvégien était au Red Bull Salzburg



Le meilleur buteur de City, Erling Haaland, a marqué un record de 36 buts en Premier League cette saison – exactement le même nombre de buts que Chelsea a marqué en équipe.

« J’ai un immense respect pour [Haaland] », a ajouté Lampard. « C’est un joueur que j’ai essayé d’amener à Chelsea quand j’étais ici. J’étais très désireux de l’avoir mais évidemment cela ne pouvait pas arriver. Son niveau était clair lorsque nous avons joué contre lui à Salzbourg.

« Grâce à lui, j’adore voir des joueurs de ce niveau. Pour avoir affaire à lui, vous devez avoir un plan et une idée, mais les joueurs de ce niveau peuvent tout faire arriver à tout moment. »