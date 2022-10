Pep Guardiola: le manager de Man City salue Jude Bellingham et révèle les plans de pause de la Coupe du monde d’Erling Haaland | Nouvelles du football

Pep Guardiola a salué la qualité du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham avant le match nul de Manchester City en Ligue des champions contre lui, décrivant le milieu de terrain anglais comme “le paquet complet”.

Bellingham a marqué pour Dortmund lors du match retour de la phase de groupes de la Ligue des champions au stade Etihad le mois dernier, mais City a réussi à effectuer un revirement tardif pour gagner 2-1.

Le joueur de 19 ans est maintenant devenu un habitué de Dortmund et de l’Angleterre, le milieu de terrain devant jouer un rôle clé lors de la Coupe du monde d’hiver pour cette dernière – et Guardiola est certainement impressionné par l’adolescent.

Bellingham a marqué pour Dortmund contre Man City plus tôt cette saison





“Le Borussia Dortmund est l’endroit idéal pour les jeunes talents. Peut-être que s’il était allé dans un club de Premier League, il n’aurait pas eu les minutes”, a déclaré le patron de City à propos de Bellingham. “La meilleure chose pour les jeunes joueurs est de jouer des minutes.

“Ce n’est pas seulement une question de qualité, il s’agit de la façon dont il menait, donnait des coups de pied et se dirigeait vers l’arbitre, ce gars est quelque chose de spécial et a la mentalité. Il est déjà l’un des capitaines [at Dortmund]l’ensemble est vraiment bien.

“Il est déjà dans l’équipe nationale d’Angleterre à 19 ans, nous connaissons sa qualité. Nous allons essayer d’imposer notre jeu et de gagner le match.”

Pep: Haaland devrait passer la pause WC à Marbella

Haaland a déjà 22 buts pour Man City et aura un mois de congé pour la pause de la Coupe du monde





Bellingham retrouvera l’ancien coéquipier de Dortmund Erling Haaland lors du match nul de la Ligue des champions mardi et contrairement au milieu de terrain anglais, l’attaquant de City n’ira pas à la Coupe du monde cet hiver au Qatar.

La Norvège de Haaland n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi, ce qui signifie que l’attaquant de City – qui a déjà inscrit 17 buts en 11 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison – sera reposé pendant la Coupe du monde.

Guardiola a annoncé que Haaland passerait probablement du temps à Marbella pendant son temps libre – et a déclaré que la manière dont l’attaquant gère son corps pendant cette période dépendra de ses performances après la Coupe du monde.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que son équipe espère dominer son groupe alors qu’elle se prépare à affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions.



“Il sera à Marbella à coup sûr, ou en Norvège. Cela dépend de son comportement à Marbella quant à sa qualité pour la seconde moitié de la saison.

“Je suis presque sûr qu’il adorera être à la Coupe du monde et peut-être à la prochaine ou aux Euros. Mais il a une maison à Marbella. [and could] allez-y, jouez au golf. J’espère qu’il ne boira pas beaucoup, qu’il ne mangera pas beaucoup et qu’il reviendra en forme.”

Pourquoi Man City joue-t-il à Dortmund?

Ville de Man sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et peuvent gagner le groupe s’ils évitent la défaite à Borussia Dortmund mardi.