Pep Guardiola: le manager de Man City insiste sur le fait que ses joueurs n’ont pas de problème de mentalité alors qu’ils poursuivent Arsenal | Nouvelles du football

Pep Guardiola insiste sur le fait qu’il est responsable de la forme de Manchester City et ne pense pas que ses joueurs aient un problème de mentalité alors qu’ils cherchent à combler l’avance de huit points d’Arsenal au sommet de la Premier League.

City affronte Tottenham à l’Etihad jeudi soir, en direct sur Sports du cielcherchant à mettre à nouveau la pression sur les Gunners après avoir perdu du terrain dans la course le week-end dernier.

La victoire 2-0 d’Arsenal sur les Spurs dans le derby du nord de Londres après la défaite 2-1 de City contre son rival Manchester United a créé une certaine distance entre les deux équipes et a été la deuxième défaite consécutive pour l’équipe de Guardiola après leur sortie de la Coupe Carabao à Southampton.

Cette baisse de forme a fait parler d’un problème psychologique au sein de l’équipe de City, mais Guardiola n’est pas convaincu que ce soit le cas.

“Les gens se demandent pourquoi City n’est pas en tête de la ligue, mais ça arrive”, a déclaré le patron de City. “Il y a une équipe qui a été fantastique jusqu’à présent et ce n’est pas un problème, il est admis que l’autre équipe est meilleure, mais que devons-nous faire ?

“La seule façon, c’est de ne pas attendre ce qu’ils vont faire, d’essayer de gagner nos matchs et de jouer encore mieux. Je ne pense pas que ce soit une question de mentalité parce que vous voyez le match contre United et le précédent contre Chelsea (un 1- 0 victoire). Nous avons vraiment, vraiment bien fait.

Image:

Manchester City a perdu des matchs consécutifs dans toutes les compétitions et affronte Tottenham en Premier League jeudi





“Nous avons toujours cru. Quand nous perdons un match, la tendance est toujours de dire que nous ne courons pas, la tendance est la mentalité, ou il n’y a pas de combat. Mais peut-être qu’il y a une raison tactique pour laquelle je ne les ai pas aidés. Je dois trouver quelque chose pour aider l’équipe à s’améliorer car je suis l’homme responsable.

“Les gens n’attendent pas, ils s’attendent à ce que je trouve un moyen de gagner des matchs. Sinon, c’est ‘Pep Out’, c’est ainsi que fonctionnent nos emplois et je veux ‘Pep In’ et rester ici.”

Pep : Je ne suis jamais détendu pendant la course au titre

City tente de devenir le cinquième club anglais à remporter trois titres de champion consécutifs, tandis qu’Arsenal vise son premier depuis 2004.

Les Gunners n’ont perdu qu’une seule fois en championnat après 18 matches, alors que la défaite de City à Old Trafford était déjà leur troisième, mais Guardiola insiste sur le fait qu’il reste encore beaucoup de temps à ses joueurs pour combler l’écart.

“Je veux me battre pour tous les titres et la Premier League. Il reste 60 points et de nombreux matchs difficiles pour tout le monde. Nous allons nous battre, mais nous pouvons perdre”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis jamais détendu même quand j’ai huit points d’avance. Avant un match, pendant le match, jamais.

“Il est préférable [to lead by eight points]. Vous pouvez perdre des points et être toujours là. Lorsque vous avez huit points de retard, vous ne pouvez pas perdre de points.

“La pression est le prochain match. Nous ne pouvons penser aux attentes que de gagner le prochain match. Si Arsenal a huit points d’avance, c’est parce qu’il est solide, bon dans tous les départements et mérite d’être là.

“Nous sommes habitués à être là tout le temps et à gagner, gagner, gagner, mais nous avons déjà été dans cette position à plusieurs reprises.”

Image:

L’équipe de Guardiola a perdu trois matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison





Pep: Conte crée des problèmes pour tout le monde

Les prochains adversaires de City, Tottenham, se rendront à Manchester jeudi avec leur candidature pour la qualification en Ligue des champions vacillante après une série de trois victoires en neuf matchs de Premier League.

Les Spurs ont disputé moins de matches que Manchester United, quatrième, mais peuvent se fier à leur récent record contre City. Ils ont fait le doublé contre les champions la saison dernière et ont remporté quatre des cinq dernières rencontres de championnat, tandis que l’entraîneur-chef Antonio Conte est l’un des rares managers à avoir un record de victoires contre Guardiola (W3 L2).

“Antonio crée des problèmes pour tout le monde, pas seulement pour moi”, a déclaré Guardiola. “Il m’a beaucoup battu. Il a une philosophie incroyable et a eu du succès partout où il a été avec Sienne, la Juventus, Chelsea, l’Inter et l’équipe nationale.

“C’est parce que c’est un bon manager. Tous les bons managers ont toujours une bonne équipe, quand nous avons du succès, nous avons de bons clubs et je dirais que nous avons tous les deux ce concept. Nous avons de bonnes équipes, c’est un grand défi, il est un bon manager et ses équipes sont vraiment bien.

Sur le défi que Tottenham va poser, il a ajouté: “Les Spurs ont toujours été un adversaire coriace pour la qualité, pendant toutes les années. Cette année ne fait pas exception.”

Image:

Harry Kane a marqué un vainqueur tardif alors que Tottenham battait Manchester City 3-2 à l’Etihad la saison dernière





De Bruyne disponible pour City après avoir manqué l’entraînement

Le milieu de terrain de City Kevin De Bruyne est disponible pour le match à l’Etihad après avoir raté une séance d’entraînement pour des raisons personnelles cette semaine.

Le meneur de jeu belge a brillé par son absence lorsqu’une société de télévision a filmé certains des préparatifs de City pour le match, mais Guardiola a confirmé qu’il n’y avait pas de problème sérieux.

“Il avait un problème personnel et ne pouvait pas s’entraîner mais aujourd’hui il est de retour”, a déclaré le patron de City, avant d’ajouter que les défenseurs centraux John Stones et Ruben Dias pourraient également revenir après de récentes licenciements pour blessures.

“Ils sont de retour. Ils se sont tous les deux très bien entraînés lors des deux dernières séances. Ils sont en lice.”

