Pep Guardiola: Le manager de Man City déclare que l’équipe est concentrée pour la finale de la Ligue des champions après la victoire au titre de Premier League Actualités du football

Pep Guardiola dit que l’accent est mis sur la finale de la Ligue des champions pour Manchester City après que ses joueurs aient eu l’occasion de célébrer le titre de Premier League « parfait ».

L’Espagnol a récupéré le titre de Premier League, sa troisième couronne anglaise de premier plan en tant que patron de City, après la défaite de Manchester United contre Leicester City mardi.

City a accéléré vers le titre avec une séquence de 21 victoires consécutives exceptionnelle dans toutes les compétitions, ce qui a ouvert un grand écart sur ses rivaux de la ligue et les a aidés à remporter leur huitième trophée majeur sous Guardiola.

Le joueur de 50 ans a déclaré que son équipe, qui a remporté la Coupe Carabao le mois dernier, avait mérité du temps de fête sécurisé par Covid dans son complexe d’entraînement après son deuxième triomphe national ce trimestre, mais Guardiola a averti qu’il ne pouvait pas y avoir de temps pour se reposer avec il reste trois matches de championnat et une date finale de Ligue des champions avec Chelsea le 29 mai.

Il a dit Actualités Sky Sports: « La soirée était agréable quand nous étions champions et Leicester a gagné à Old Trafford. Nous avons eu une fête ici dans notre bulle au centre d’entraînement, nous avons bu, nous avons dansé, nous avons ri.

«Nous avons de bons gars dans les coulisses du personnel qui ont créé un bon environnement dans la fête, alors nous avons célébré ce soir-là que c’était parfait et le lendemain, nous sommes retournés au travail.

« J’ai dit à mes joueurs de célébrer mais de rester concentrés sur les trois matchs de Premier League et à chaque séance d’entraînement.

Chronologie de Pep 2008-12: Barcelone – 14 trophées majeurs, dont un triplé en première année

2012-13: congé sabbatique à New York

2013-2016: Bayern Munich – Sept trophées majeurs

2016-présent: Manchester City – Huit trophées majeurs (3x Premier League, 4x League Cup, 1x FA Cup)

« Nous faisons ce que nous devons faire car c’est la meilleure façon de préparer la finale de la Ligue des champions, et après la finale, nous ferons une pause et trouverons la meilleure façon de penser à la saison prochaine. »

City s’est rendu à sa première finale de la Ligue des champions, qui doit maintenant se jouer à Porto avec 6000 des leurs et les fans de Chelsea ont été autorisés à assister au match à l’Estadio do Dragao, grâce à une impressionnante victoire globale de 4-1 sur les finalistes de l’année dernière. Paris Saint Germain.

Avec des matchs contre Newcastle (14 mai), Brighton (18 mai) et Everton (23 mai) pour mettre fin à l’implacable campagne de Premier League, Guardiola dit que bien qu’il ait déjà remporté le championnat, les matches donnent une chance à son équipe de rester « compétitive. « avec leur défi pour les aigus toujours en marche.

Image:

Guardiola et Thomas Tuchel s’affrontent à nouveau en finale de la Ligue des champions à Porto plus tard ce mois-ci



« Je pense qu’ils veulent tous jouer en finale de la Ligue des champions », a-t-il ajouté.

« S’ils veulent jouer la finale de la Ligue des champions, ils doivent bien s’entraîner et bien jouer, c’est la seule chance qu’ils ont d’être compétitifs. [rather than] si nous avons juste joué ces trois [remaining] Jeux de Premier League.

« Mais à un peu plus de deux semaines de la finale de la Ligue des champions, tout le monde sera concentré.

« Il n'y a pas de temps pour se reposer. Maintenant, nous avons quatre ou cinq jours entre les matchs, donc maintenant avec la sélection, je ne sais pas ce que je vais faire, honnêtement, mais je vais penser à gagner le prochain match. nous allons jouer et ensuite le match de Chelsea. «

















0:40



Guardiola a remercié Jurgen Klopp pour son message de félicitations et a décrit le manager de Liverpool comme une « inspiration »



« Trois titres pour les équipes de Man City en 2020/21 un crédit à l’académie »

Dans une saison de premières, City est également la première équipe à avoir remporté les divisions de Premier League 2 et U18 avec leurs équipes de développement, ainsi qu’un triomphe en Premier League.

Guardiola a attribué les trois victoires en championnat du club au travail du personnel des coulisses de l’académie, qui a contribué à nourrir des joueurs talentueux locaux comme Phil Foden et le patron de la ville pense que les équipes peuvent faire encore mieux la saison prochaine.

Image:

Guardiola a félicité l’académie de Manchester City pour avoir développé des joueurs comme Phil Foden



« Je dirais que cela montre à quel point ils travaillent bien dans l’académie de Manchester City », a déclaré Guardiola.

« Phil Foden a les mêmes valeurs pour le fait qu’ils lui donnent l’opportunité de jouer avec le département de dépistage à partir de sept, huit, neuf ans pour venir le chercher avant que je puisse profiter [having] lui en tant que joueur de la première équipe, donc c’est un processus.

« L’équipe de l’académie a remporté la ligue nord et Enzo Maresca (entraîneur de City’s Premier League 2) deviendra un entraîneur de premier ordre ici et partout dans le monde, ces joueurs sont meilleurs maintenant qu’ils ne l’étaient au début de la saison et c’est un grand succès.

« Trois champions dans ces ligues signifient que nous travaillons dans le bon sens. C’est un moment que nous apprécions mais nous pouvons faire mieux. »

Le milieu de terrain de la ville Kevin De Bruyne devrait rater le voyage de Premier League à Newcastle vendredi, en direct sur Sky Sports. Le meneur de jeu belge a raté la défaite du week-end dernier contre Chelsea en raison de la fatigue musculaire.

