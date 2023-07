Pep Guardiola – L’argent saoudien a changé le marché des transferts

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré samedi que l’Arabie saoudite avait changé le marché des transferts du football après le départ de Riyad Mahrez pour Al Ahli.

Mahrez, qui a marqué 78 buts et effectué 59 passes décisives pour City lors d’une période chargée de trophées au club, est passé vendredi à la Saudi Pro League. Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord valait un total de 30 millions de livres sterling (38,7 millions de dollars).

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait voulu que Mahrez reste à City, Guardiola a déclaré aux journalistes: « Certainement. J’ai apprécié en tant que manager d’être avec lui. J’avais une relation spéciale avec lui.

« L’Arabie saoudite a changé le marché. Il y a quelques mois, lorsque Cristiano [Ronaldo] était le seul à y aller, personne ne pensait que tant de joueurs de haut niveau joueraient dans la ligue saoudienne. »

« À l’avenir, il y en aura plus, et c’est pourquoi les clubs doivent être conscients de ce qui se passe. Riyad a reçu une offre incroyable, et c’est pourquoi nous ne pouvions pas dire : ‘Ne le fais pas.' »

La Saudi Pro League est devenue une destination attrayante pour les joueurs basés en Europe depuis que Ronaldo a rejoint Al Nassr en janvier, avec le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, le vainqueur de la Coupe du monde N’Golo Kante et l’ancien capitaine de Liverpool Jordan Henderson.

Etsuo Hara/Getty Images

« Ils veulent créer une ligue forte, et jusqu’à présent, c’est la ligue qui peut le faire », a ajouté Guardiola.

« En ce moment, la ligue saoudienne, je ne sais pas combien de temps ils vont la maintenir, mais le sentiment est qu’ils vont rester. Les joueurs veulent profiter de cette expérience pour jouer dans cette ligue, et ils sont capables de le faire. «

Le premier match de City de la campagne nationale 2023-24 après leur tournée de pré-saison est le match Community Shield contre Arsenal le 6 août.