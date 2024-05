Pep Guardiola lance une fouille brutale des dépenses à Man United, Chelsea et Arsenal alors que Man City regarde l’histoire

En février, les esprits de Manchester City étaient concentrés sur ce qu’ils pourraient réaliser cette saison. Aujourd’hui, Pep Guardiola souhaite que ses joueurs entrent dans l’histoire et défient les stéréotypes paresseux qui, selon lui, sont utilisés pour minimiser leurs réalisations.

Défendant leur triplé de la saison dernière, les joueurs de City s’étaient demandé comment ils pourraient éventuellement améliorer leurs réalisations historiques de 2023/24. Certains ont opté pour le quadruple, mais ce rêve a été anéanti dès le début de la Coupe Carabao. La consolation de la Super Coupe et du Mondial des Clubs a compensé cela, et même si leur défense en Ligue des Champions a été stoppée par le Real Madrid le mois dernier, ils sont en passe de réaliser un nouveau doublé.









Gagner la Premier League verrait les Blues devenir la première équipe à remporter quatre titres de champion d’Angleterre d’affilée – un exploit que Guardiola tenait à souligner lorsqu’on lui a demandé si entrer dans l’histoire était une motivation pour lui et ses joueurs.

« Au début de la saison, non, nous n’avons pas pensé aux quatre Premier Leagues », a-t-il admis. « Si nous sommes en février, mars, avril, que nous sommes toujours là, que nous pouvons encore le faire, cela enflamme quelque chose dans toutes nos têtes qui dit : ‘les gars, aucune équipe ne l’a fait, ça vous montre à quel point c’est dur’. « .

Pour faire valoir son point de vue, Guardiola a souligné les grandes équipes de Liverpool et de Manchester United, ainsi que des époques de succès plus récentes à Chelsea et à Arsenal. Il a déclaré : « Liverpool dans les années 80, United de Sir Alex Ferguson dans les années 90, Chelsea avec [Roman] Abramovitch et José [Mourinho] et Arsenal avec [Arsene] Wenger ne l’a pas fait, donc si cela n’a pas été fait, c’est difficile, c’est aussi simple que ça. »

Guardiola a également visé ses rivaux plus modernes, notant que les dépenses nettes de City ont été inférieures à celles d’un certain nombre de clubs qui n’ont pas remporté de titre de Premier League pendant son séjour au club, les dépenses des Blues étant similaires à celles d’autres clubs au sommet. du tableau. Faisant référence à un classement des dépenses nettes au cours des cinq dernières saisons, Guardiola a visé Chelsea, Arsenal et Manchester United pour leur manque de succès malgré – ce qu’il calcule comme – des dépenses considérablement plus élevées.





Guardiola a déclaré : « Avant, savez-vous ce que c’était ? C’était l’argent [that won titles]. Pour cette raison : Man United aurait dû remporter tous les titres. Tous. Et le deuxième, Chelsea tous les titres. Et le troisième Arsenal… tous les titres. Ils ont dépensé autant d’argent que nous au cours des cinq dernières années. Ils devraient être là. Ils ne sont pas là.

« Pour cette raison, Gérone ne devrait pas être en Ligue des Champions, et Leicester ne devrait pas gagner la Premier League il y a des années. Maintenant, c’est ennuyeux ? Ce n’est pas ennuyeux. C’est tellement difficile d’être ici à nouveau et nous voulons le gagner.

« Mais pour faire quelque chose qu’aucune équipe n’a fait dans ce pays, il faut faire quelque chose de spécial, d’exceptionnel, je dirais. Cela n’est jamais arrivé en Premier League et nous devons le faire cette fois. L’histoire est devant de nous et nous devons accepter que nous ne l’avons pas fait ; c’est le moment de le faire, sinon Arsenal sera champion.