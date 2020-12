Pep Guardiola insiste sur le fait qu’Arsenal ferait une «grosse erreur» s’il décidait de limoger Mikel Arteta après une nouvelle défaite.

Les Gunners ont été surclassés par Manchester City de Guardiola, qui a atteint les demi-finales de la Coupe Carabao avec une confortable victoire 4-1 à l’Emirates Stadium.

Arteta n’a pas vu son équipe gagner un match national depuis le 1er novembre, mais il a choisi d’apporter huit changements à l’équipe qui a perdu à Everton samedi et, alors que son ancien patron Guardiola a fait sept modifications de son côté, la différence dans les équipes respectives était clair pour tous à voir.

Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden et Aymeric Laporte ont tous plafonné les rappels avec les quatre buts de City, tandis qu’Alexandre Lacazette avait brièvement égalisé complètement contre le cours du jeu en première mi-temps.

Le gardien de but Alex Runarsson aurait dû faire mieux avec le premier match et était responsable de la frappe de Mahrez alors qu’il laissait passer un coup franc directement entre ses mains, tandis que la décision de démarrer Gabriel Martinelli – juste de retour d’une mise de neuf mois- off – également retourné contre lui alors qu’il boitait blessé.

Mais, avec Arteta actuellement le favori avec la plupart des bookmakers pour être le prochain manager de Premier League limogé, Guardiola a offert son soutien à son ancien assistant.

«Ils vont faire une énorme, grosse erreur», a-t-il déclaré à BBC Radio 5 Live, interrogé sur l’avenir d’Arteta.

«Je suis presque sûr qu’ils vont lui faire confiance. Je comprends pour les analystes, j’analyse les résultats.