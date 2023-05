Pep Guardiola laisse entendre qu’il POURRAIT quitter Manchester City s’il remporte le triplé historique

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a suggéré qu’il pourrait quitter son poste si l’équipe d’Eastlands terminait le triplé cette saison.

Guardiola est au bord de l’histoire, ayant déjà remporté un titre de Premier League, avec les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions à venir en juin. Le Catalan a goûté pour la dernière fois à la gloire européenne en 2011 avec Barcelone et cherche à répéter un tel succès depuis avec le Bayern Munich et maintenant Manchester City.

N’ayant que a signé un nouveau contrat en novembre 2022 pour prendre son mandat au stade Etihad jusqu’en 2025 – lui donnant neuf saisons en charge, s’il le voyait jusqu’au bout – Guardiola est maintenant confronté à des questions quant à savoir s’il envisagerait de rompre cet accord plus tôt, s’il terminait sa mission à Istanbul contre Inter Milan le mois prochain.

Pep Guardiola a un contrat jusqu’en 2025 – mais va-t-il le mener à bien ? (Crédit image : Getty Images)

« D’abord, nous devons le gagner – [then] vous pourrez me demander après et je vous dirai ce que je ressens et ce que je pense », a déclaré Guardiola Sports du ciel lorsqu’on l’interroge sur son avenir.

« Bien sûr, nous sommes à trois matchs et nous avons besoin de chaque compétition pour le faire. [But] Vous allez me dire que nos rivaux de la ville, Manchester United, seront un match facile ? »

Bien que Guardiola ait été timide face à un départ potentiel, il semble peu probable qu’il quitte réellement les champions. Le patron de City a refusé de parler de son avenir dans le passé, permettant à son dernier contrat d’approcher sa dernière année avant de re-signer.

Guardiola entretient de bonnes relations avec plusieurs membres de la hiérarchie de la ville ayant des liens avec le manager. Le PDG Ferran Soriano était membre du conseil d’administration de Barcelone dans les années 2000, tandis que le directeur du football, Txiki Begiristain, a joué dans la « Dream Team » de Johan Cruyff des années 90 avec Guardiola lui-même.

De gauche à droite : le PDG de la ville Ferran Soriano, le président Khaldoon Al Mubarak, le manager Pep Guardiola et le directeur du football Txiki Begiristain (Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Si Guardiola quittait réellement City, il est probable qu’un plan d’urgence serait déjà connu, avec plusieurs managers sur une liste restreinte pour remplacer le patron sortant.

L’ancien capitaine et actuel gaffer de Burnley, Vincent Kompany, est actuellement le favori 9/2 avec Puissance du riz devenir le prochain entraîneur de Manchester City.

Plus d’articles sur Manchester City

Avec Erling Haaland battant de nombreux records de buts, Pep Guardiola a déclaré que Manchester City surveillait la forme physique de l’attaquant « 24 heures sur 24 ».

Selon les rumeurs, Ilkay Gundogan serait une cible majeure pour Barcelone cet été, tandis que Guardiola a expliqué pourquoi les grandes stars de la ville sont remplacées tôt. Une star de Burnley a déclaré à FFT que Vincent Kompany pourrait un jour diriger les Citizens.