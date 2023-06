Pep Guardiola: la victoire de Man City en Ligue des champions était écrite dans les étoiles | Nouvelles du football

Un Pep Guardiola épuisé émotionnellement a annoncé le titre de la Ligue des champions de Manchester City comme « écrit dans les étoiles qu’il nous appartenait ».

City a complété le triplé avec une victoire 1-0 âprement disputée contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions.

Après avoir déjà remanié Arsenal pour conserver le trophée de la Premier League et battu Manchester United pour remporter la FA Cup à Wembley, la victoire à Istanbul les a vus égaler la réalisation de leurs rivaux de la ville en 1999.

Guardiola était en larmes par la suite et a coupé une silhouette émotionnelle et épuisée.

« Ce trophée est si difficile à gagner », a déclaré Guardiola. Cela ne pouvait pas être différent et nous le savions, d’abord parce qu’ils sont vraiment bons.

« La première mi-temps, nous étions tellement anxieux. Nous ne pouvions pas trouver l’homme libre, John Stones. Mais c’était une question d’être patient. J’ai dit à la mi-temps, la dernière fois, à Porto, nous étions menés 1-0, maintenant c’est 0 à 0. Nous avons ajusté certaines choses mais il faut avoir de la chance dans cette compétition.

« Ce concours est une pièce de monnaie [toss]. Mais nous étions là. Je pense que c’était écrit dans les étoiles cette saison qu’il nous appartenait et nous l’avons fait.

Keith Curle rend hommage à Guardiola après l'avoir aperçu en train de travailler sur la tactique avec ses entraîneurs après le coup de sifflet final !



« Je pense que nous avons un peu mieux défendu [than in 2021] dans la boite. Nous avons quatre défenseurs centraux, de vrais défenseurs. Même quand on fait des erreurs, on a le sentiment d’être solide.

« Nous n’avons pas fait un mauvais match. Un peu anxieux en première mi-temps mais en général ce n’était pas mal. L’élan a commencé à gagner la Premier League, puis la FA Cup, et maintenant nous terminons ici.

« Gagner cette compétition et le triplé est si difficile, et c’est pourquoi aujourd’hui n’est pas important le chemin, c’est juste pour le faire. »

Guardiola montre son appréciation envers Sir Alex Ferguson après avoir reçu un message de soutien de sa part avant la finale



Guardiola a mis son équipe au défi de « ne pas disparaître » la saison prochaine alors qu’elle tentait de défendre ses couronnes.

« Je ne veux pas que nous disparaissions après une Ligue des champions », a-t-il déclaré.

« Nous devons travailler plus dur. Il y a des équipes qui gagnent la Ligue des champions qui disparaissent – nous devons éviter cela. Me connaissant, cela n’arrivera pas. C’est un grand soulagement pour le club, pour l’institution de remporter ce trophée. Enfin les gens ne me demanderont pas si je vais gagner la Ligue des champions ou non.

« Gagner cinq Premier League est exceptionnel mais les gens ont dit non, il faut gagner des triplés chaque saison pour être complet. Je suis bon mais je ne suis pas assez bon pour gagner des triplés chaque saison. La Ligue des champions est si difficile. Le Real Madrid a la capacité de le faire année après année. Les gens prétendent que la Premier League n’est rien. Maintenant, nous pouvons obtenir le crédit des cinq Premier Leagues.

« Faire ce que nous avons fait au cours des six dernières saisons est incroyable. Ce n’est pas seulement la Ligue des champions – c’est beaucoup, beaucoup de titres. »

Grealish en larmes: C’est pour cela que vous travaillez toute votre vie

Jack Greish parler à BT Sport:

« C’est pour ça que vous travaillez toute votre vie. Je suis si heureux. J’étais horrible mais je m’en fiche… gagner le triplé avec ce groupe de joueurs est si spécial.

« Voir ma famille dans la foule me rend émotif.

« J’ai juste dit [to Guardiola] Je veux vous remercier. Vous avez rendu cela possible pour moi. Tellement de confiance en moi, m’achetant pour beaucoup d’argent, même l’année dernière quand je jouais **** il est resté avec moi, m’a parlé et cette année il m’a donné cette plate-forme pour aller jouer. »

Pierres John: « C’est un plaisir de faire partie de cette équipe, de créer l’histoire. Je suis tellement content. Je retiens les mots parce que je suis devant la caméra, disons-le comme ça ! Nous avons mis la barre haute maintenant « De là où nous étions en Premier League pour le ramener, pour gagner la FA Cup et ensuite venir ici… Je ne peux pas le mettre en mots. J’ai joué plus d’un n ° 8 aujourd’hui, ce que j’ai adoré, et évidemment Je continue d’apprendre. »

Rodri: « Nous avons marqué l’histoire. Mais le fait est que nous en voulons plus. Nous avons plus d’ambition. C’est un rêve. Nous méritons de célébrer parce que cela ne se reproduira peut-être plus. Je suis ému, c’est un rêve devenu réalité. Tous ces Les fans de City attendent depuis 20, 30, 40 ans. Je suis ici depuis quatre ans. Ils méritent, nous méritons. »

Inzaghi : Nous ne méritions pas de perdre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Inter Milan, Filippo Inzaghi, revient sur une défaite déchirante contre Manchester City



Entraîneur de l’Inter Milan Simone Inzaghi: « On a des regrets parce qu’une défaite est la pire des choses dans le sport mais en même temps je dois féliciter mes gars. Ils étaient clairement tristes et très déçus mais ils doivent être fiers de leur campagne et de la finale qu’ils ont disputée. Ils Nous avons joué un grand match ce soir. Évidemment, nous ne méritions pas de perdre. Nous avons joué contre une équipe de haut niveau, mais l’Inter a fait une belle finale.

« Je peux dire aux fans de l’Inter qu’ils le sont, tout comme mes gars, je les embrasserais un par un parce qu’ils ont été fantastiques tout au long de la campagne. Au cours des 20 mois que j’ai passés à l’Inter, nous avons traversé de beaux moments, des mauvais moments aussi. Ça aurait été fantastique de partager ce trophée avec eux en battant l’équipe la plus forte du monde mais on était là tout le temps, on était à égalité avec Manchester City. On est tous très déçus mais comme J’ai dit vendredi que je ne changerais jamais mes joueurs avec quelqu’un d’autre, avec d’autres joueurs et ce soir tout le monde a vu pourquoi je l’ai dit. »