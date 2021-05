Pep Guardiola joue cool alors que le point culminant du rêve de Man City approche

Pep Guardiola reste calme avec son équipe de Manchester City à un match de la réalisation de leur désir de longue date de remporter la Ligue des champions lorsqu’ils affronteront Chelsea lors de la finale de samedi à Porto.

Treize ans après une reprise par le cheikh Mansour d’Abou Dhabi qui a transformé la fortune de City, les champions d’Angleterre ont atteint pour la première fois le plus grand match de football interclubs.

Guardiola est arrivé à Manchester il y a cinq ans et a remporté trois titres de Premier League parmi huit trophées majeurs à cette époque.

Mais City n’avait pas progressé au-delà des quarts de finale lors de ses quatre premières saisons en charge.

« Quand vous atteignez la finale de la Ligue des champions, vous terminez une partie du processus qui a commencé il y a cinq ans », a déclaré Guardiola.

« Je suis l’homme le plus heureux au monde d’être ici. C’est un privilège et un honneur. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour faire de la bonne publicité pour le football et le meilleur moyen est de jouer un bon match. »

Le Catalan a remporté la Ligue des champions lors de deux de ses trois premières années en tant qu’entraîneur senior à Barcelone, en 2009 puis en 2011.

Cependant, au cours de la décennie qui a suivi, il a subi une série de sorties dramatiques avec le Barça, le Bayern Munich et City.

Le joueur de 50 ans a souvent été accusé de semer la confusion chez ses joueurs en modifiant ses alignements et en changeant de tactique lorsqu’il s’agit des plus grands matchs de la première compétition de clubs d’Europe.

Mais tout a changé cette saison car il a opté pour un système sans attaquant naturel qui a confortablement battu le Borussia Moenchengladbach, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale.

Guardiola a laissé entendre que Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Sergio Aguero devront à nouveau se contenter d’une place sur le banc avec les quatre premiers flexibles de Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez qui devraient commencer.

« Pep nous a donné plus d’espace pour respirer et peut-être qu’il a vu que cela fonctionnait et répondait très bien », a déclaré De Bruyne à propos du calme retrouvé de son manager.

« C’est pourquoi les gens se sentent détendus face à la situation. »

Ville la « référence »

De Bruyne a critiqué ses coéquipiers après une défaite choc en quart de finale contre Lyon en Ligue des champions la saison dernière pour ne pas avoir appris de leurs erreurs.

Mais le Belge a salué la résilience de cette équipe de City, renforcée par la signature du défenseur central portugais Ruben Dias pour un montant record du club en septembre.

« Nous avons fait moins d’erreurs. L’identité de l’équipe est la même mais dans les différents moments, nous n’avons pas fait trop d’erreurs », a ajouté De Bruyne.

« Cette année, chaque fois que nous étions dans un mauvais moment, nous n’avons pas encaissé un but que nous aurions eu lors de la compétition de l’an dernier. C’est la différence. »

Chelsea a terminé à 19 points de City en Premier League, mais a battu les hommes de Guardiola à deux reprises ces derniers mois.

Contrairement à la stabilité du projet de City sous Guardiola, Chelsea a atteint la finale de la Ligue des champions pour la troisième fois après avoir changé d’entraîneur à la mi-saison.

La nomination de Thomas Tuchel pour remplacer Frank Lampard en janvier a transformé leur fortune et ils ont ensuite obtenu une place dans le top quatre de la Premier League tout en mettant fin à la quête de City pour un quadruple en les battant en demi-finale de la FA Cup.

Cependant, il y a eu des signes d’essoufflement de Chelsea au cours des dernières semaines de la campagne, car ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

« Man City est la référence au cours des dernières années, mais nous sommes toujours conscients que dans le football, vous pouvez réduire l’écart et nous l’avons déjà fait deux fois », a déclaré Tuchel, qui a également révélé que ses joueurs s’entraînaient aux tirs au but.

Chelsea a perdu la finale de 2008 aux tirs au but contre Manchester United, mais a remporté la finale de 2012 lors d’une fusillade contre le Bayern Munich.

« Nous pratiquons toujours les tirs au but lorsque nous affrontons un match où il est possible que cela aille aux tirs au but », a déclaré Tuchel.

« Nous avons déjà identifié les gars qui devraient tirer les pénalités pour nous. Nous sommes prêts et si nous allons aux tirs au but, nous y allons ensemble. »

