Pep Guardiola insiste sur le fait que « Liverpool n’est PAS des perdants » – et Man United « devrait remporter le titre » – Liverpool FC

Pep Guardiola a partagé son point de vue selon lequel une malchance « incroyable » devant le but a joué un rôle clé dans l’échec de Liverpool pour le titre en Premier League.

Et le patron de Man City insiste sur le fait que les Reds restent une incroyable équipe de « gagnants » ayant retrouvé leur niveau habituel sous Jurgen Klopp cette saison.

L’Espagnol répondait aux suggestions selon lesquelles, alors qu’ils visent un quatrième titre consécutif, la domination de Man City sur la Premier League est devenue ennuyeuse.

Mais il pense que la force des rivaux de City est suffisante pour réfuter cette affirmation et a déclaré : « Ce n’est pas ennuyeux, c’est sympa.

« J’ai vu que Liverpool ces dernières semaines ne pouvait pas se battre avec Arsenal, mais savez-vous comment ils perdent l’occasion d’aller se battre jusqu’au bout ?

« J’ai vu le match contre Crystal Palace en deuxième mi-temps, le match contre United – les occasions qu’ils ont manquées semblaient incroyables, vous ne pouvez pas y croire.

« J’ai vu, j’ai demandé de me donner toutes les occasions manquées par Liverpool, mais sans gardien, rien, et ils l’ont raté. Et c’est pour cette raison qu’ils ne se battent pas jusqu’au bout.

« Ce sont des perdants ? Non. Ce sont des échecs ? Non, ils sont incroyables, la même équipe qui se bat contre nous depuis de très nombreuses années. En fin de compte, dites-moi comment ces incroyables joueurs offensifs de Liverpool ne marquent-ils pas de but ? Pour cette raison, ils n’ont pas gagné, cela peut arriver.

« Mais ce qui est important avec Liverpool, c’est qu’ils soient gagnants car au final, ils se sont battus pour quatre titres, en étant là.

« Jouer contre l’Atalanta… avez-vous vu hier (dimanche) Atalanta-Roma ? La performance qu’ils ont faite, c’est incroyable, ils peuvent vous battre. Je me souviens il y a des années quand je disais Borussia Dortmund, facile pour Manchester City !

« Écoutez, j’adorerais être à la place du Borussia Dortmund en ce moment et aller à Wembley dans quelques semaines pour jouer la finale. »

« Man United aurait dû remporter tous les titres !

Guardiola a également dénoncé les affirmations selon lesquelles l’avantage financier de City est la seule raison de son récent succès, se demandant pourquoi Man United, Chelsea et Arsenal, qui dépensent beaucoup, n’ont pas récolté de trophées à une fréquence similaire.

Il a poursuivi : C’est ennuyeux ? Ce n’est pas le cas, c’est tellement difficile. Mais avant, c’était l’argent !

« Si c’était la raison pour laquelle, Manchester United aurait dû remporter tous les titres, tous. Et le deuxième? Chelsea, tous les titres. Et le troisième ? Arsenal, tous les titres. Parce qu’ils ont dépensé beaucoup plus d’argent que nous au cours des cinq/six dernières années.

« Ils devraient être là, ils ne sont pas là. Pour cette raison, Gérone ne devrait pas participer à la Ligue des champions en Espagne, ou Leicester n’aurait pas dû remporter la Premier League il y a des années.

« Maintenant, c’est ennuyeux ? Ce n’est pas ennuyeux. C’est tellement difficile d’être ici encore et encore et maintenant nous voulons l’accepter.