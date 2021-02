Pep Guardiola fait l’admission au titre de Premier League après la victoire d’Arsenal

Pep Guardiola a commencé le compte à rebours pour remporter le titre de Premier League.

Manchester City, leader de Runaway, a prolongé sa série de victoires record à 18 matchs et Guardiola regarde clairement la table et insiste sur le fait qu’il ne peut pas se détendre.

Le patron de la ville, Guardiola, a déclaré: «Nous avons eu trois matchs incroyablement difficiles, Liverpool à l’extérieur, Tottenham et maintenant Arsenal aux Emirats. Je suis plus que ravi de gagner par un but.

«Les gens parlent de disques et pour ce faire, il faut gagner des matchs comme celui-ci. Nous devons le faire encore et encore. Nous n’avons pas le temps de faire quoi que ce soit. On ne peut pas nier, 39 points à jouer, 10 devant et on a besoin des victoires.

«Le record sera battu un jour. Nous perdrons des matchs. Je suis surpris et impressionné par les joueurs, surtout quand tout le monde souffre.

«C’était un match vraiment difficile. Mikel Arteta est si intelligent. Ils sont allés d’homme à homme dans la construction. Il est difficile de trouver les bons joueurs pour les attaquer. Nous étions à nouveau cohérents.

«Les 15-20 premiers étaient brillants et après ils étaient meilleurs que nous. On ne pouvait pas presser, ils n’ont pas beaucoup créé mais ils étaient là.

«À la mi-temps, nous avons fait un peu de pressing et la seconde mi-temps a été très bonne. Nous sommes ravis des trois points. Je sais à quel point il est bon et à quel point ses équipes jouent.